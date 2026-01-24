茶香漫山！ 南港茶山新風貌揭幕
寒意漸起、冬茶飄香！南港舊莊社區正迎來一年中最忙碌的冬茶季，南港茶葉製造示範場周邊香氣濃郁、滋味醇厚的冬茶，在漫山翠綠茶園中交織桂花香氣，構成獨特的山城風光。如今的南港茶山不僅是包種茶的故鄉，更是融合自然、生態與文化的新亮點，特色活動有冬茶季、春茶季、螢火蟲季、秋茶季及桂花季等，搭配周遭步道休憩設施在此可以品茶香、賞山景、夜賞螢火蟲，感受臺北濃厚的茶鄉氣息。
台北市大地處表示，南港山城的茶鄉自清朝時期便以優越地勢與豐饒自然條件聞名，孕育出歷史悠久的茶葉文化。為延續這份香氣與記憶，南港茶葉製造示範場於民國80年設立，成為民眾假日學習製茶、品茗與休閒體驗的熱門地點，而帶有淡淡桂花香氣的茶香是南港茶特色之一，走進南港舊莊，撲鼻而來滿山茶香伴隨著花香，順著香氣而行從茶葉示範場出發，新完工的環山步道漫步茶製場一圈，接著沿「百年桂花路」前行，兩側桂花隨風搖曳，香氣輕柔圍繞。再轉入「桂花吊橋步道」，以茶壺與桂花為意象設計的吊橋藏在林間，是旅人必拍的打卡點。
大地處坡地整治科長徐瑞億表示，市府推動南港茶山景觀與設施升級，整合農業與觀光資源，提升整體環境營造，打造兼具休閒、教育與文化體驗的茶鄉環境，以桂花吊橋步道及茶葉製造示範場周邊步道改善，更新步道老舊濕滑鋪面及扶手欄杆。新設的葉形觀景平台，因步道可通達新北市，故在縣市交界旁，以一心二葉的意象將變化視為同根生長的枝枒，透過葉片位置轉化，象徵兩市共享自然脈絡，共榮共生的縣市交界意象指標。歡迎大家利用暖暖冬陽之際，蒞臨南港舊莊社區享受茶香花香的滿山香氣。
前往方式：
1.自行開車：
可由國道3號，往南港舊莊街二段行駛，並依循路標至南港茶葉製造示範場(停車場)。
2.大眾運輸：
民眾可搭乘捷運至昆陽站轉小5公車至南港茶製廠。
