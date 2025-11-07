茶香牽起台日情誼 南投魚池鄉與佐賀嬉野市締盟

（中央社記者戴雅真東京7日專電）台日地方交流再傳佳績，在駐福岡辦事處牽線下，繼10月佐賀縣嬉野市與嘉義縣竹崎鄉締盟後，南投縣魚池鄉今天再與盛產茶葉的嬉野市簽署友好交流協定，成為台灣與佐賀城鄉締盟第2例，也顯示台灣與九州地方交流持續升溫。

魚池鄉鄉長劉啟帆今天率團，在駐福岡辦事處處長陳銘俊陪同下造訪嬉野市，受到市長村上大祐、市府團隊及地方代表熱情迎接，現場揮舞台日國旗，氣氛熱絡。出席見證來賓包括嬉野市副市長早瀨宏範、嬉野市議會副議長森田明彥、駐福岡辦事處副領事洪育欽等人。

協定簽署儀式上，嬉野市方面表示，希望藉由「茶」串起的緣分，推動經濟產業、觀光等多面向交流；劉啟帆則回應，期盼未來展開更深入、更溫暖的互動。雙方也明確承諾將在產業、觀光、教育、文化與體育等領域展開合作，促進雙方共同發展。

嬉野市安排魚池代表團參觀老街，並拜訪罕見的360年巨大老茶樹；雙方互贈紀念品，嬉野市以全國茶品評會獲得日本第一的「嬉野茶」致贈，魚池鄉則回贈以當地土壤燒製的茶壺，象徵以茶開啟的情誼。

陳銘俊致詞指出，台日人民情同手足，特別是九州與台灣地方間交流尤為密切。過去鹿兒島、熊本縣與台灣締盟，但短短4年間已增至10多例，長崎縣也首度與台灣建立締盟關係，山口、大分、宮崎、福岡等地交流亦持續擴大。

他表示，今年已有屏東縣九如鄉與鹿兒島縣東串良町、高雄市與北九州市、台南市安南區與熊本縣甲佐町締盟，預計年內仍有多例會完成締結。

魚池鄉以日月潭及優質紅茶享譽國際，為台灣知名觀光鄉鎮；嬉野市則以「日本三大美肌湯」嬉野溫泉聞名。雙方皆擁有獨特自然與文化資源，期待能透過雙方的優勢，擦出更多合作的火花。

嬉野市茶業振興課副課長中野暖久表示，非常期待同樣以茶聞名的兩地未來持續交流，希望不僅公部門互動，更能促成民間層面的深化往來，讓台日關係更加緊密。（編輯：唐聲揚）1141107