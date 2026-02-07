茶香牽起幸福緣分 埔里元首館「Love & Tea」情人節英式茶會浪漫登場

▲為迎接情人節到來，南投縣國際無我茶會推廣協會攜手大黑松小倆口埔里元首館，於今日在元首館愛情故事館及月老教堂舉辦一場《Love & Tea》情人節浪漫英式茶會。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】情人節前夕，埔里洋溢濃濃浪漫氛圍。為迎接情人節到來，南投縣國際無我茶會推廣協會攜手大黑松小倆口埔里元首館，於2月7日（六）在元首館愛情故事館及月老教堂舉辦一場《Love & Tea》情人節浪漫英式茶會，結合英式下午茶文化、在地優質茶葉與愛情意象，打造一場兼具文化深度與儀式感的浪漫茶會體驗。

▲現場由茶人帶領賓客進行三款精選單品茶的主題品茗。（圖／記者蘇彩娥攝）

此次活動以「幸福一生 Love & Tea」為核心概念，善用埔里元首館歐風建築與象徵良緣與承諾的月老教堂場域特色，營造晨光中優雅溫柔的英式茶會氛圍。茶藝師與另一伴穿著婚紗禮服在茶席上，透過精緻而不失溫度的流程設計，讓參與者在親友與賓客的見證下，於茶香陪伴中共享幸福時刻，留下專屬於情人節的美好回憶。

▲茶藝師與另一伴穿著婚紗禮服在茶席上，透過精緻而不失溫度的流程設計，讓參與者在親友與賓客的見證下，於茶香陪伴中共享幸福時刻，留下專屬於情人節的美好回憶。

活動內容以英國傳統下午茶「Afternoon Tea」文化為主軸，現場由茶人帶領賓客進行三款精選單品茶的主題品茗，從茶葉產地、製作工藝到風味層次逐一介紹，引導民眾細細品味在地茶的香氣、口感與餘韻，同時分享英式茶文化的歷史背景、生活美學與茶會禮儀，讓參與者在輕鬆愜意的氛圍中，體驗慢生活的優雅精神。

▲賓客也將獲贈精緻伴手禮，讓茶香與幸福延續至日常生活。（圖／記者蘇彩娥攝）

主辦單位表示，希望藉由情人節的節慶意象，將茶會作為文化體驗的載體，不僅推廣南投在地茶葉特色、提升地方茶產業能見度，也透過茶文化、空間美學與觀光資源的整合，吸引更多民眾走進埔里，帶動地方觀光與消費動能。活動結束後，賓客也將獲贈精緻伴手禮，讓茶香與幸福延續至日常生活。

▲透過親友與賓客的共同見證，讓更多人感受愛情與茶香交織的幸福氛圍。（圖／記者蘇彩娥攝）

參與本次活動的茶藝師陳佳隆路分享，自己與太太結婚已逾27年，能在情人節前夕共同參與這場以愛與茶為主題的茶會，格外具有意義。夫妻倆開立的「甕香紅茶」長期致力於推廣日月潭紅茶，這次透過茶會展現自身茶藝，讓感情在茶香中再度升溫，也期盼未來每年都能持續舉辦這樣充滿儀式感與情感溫度的活動，彷彿再次體驗蜜月般的美好時光。

南投縣國際無我茶會推廣協會理事長林麗月表示，協會長期以推廣茶藝文化為宗旨，每年都會在南投縣各地舉辦不同主題的茶會活動，例如梅花盛開時舉辦梅花茶會、以圍爐煮茶形式迎接新年，也曾在孔子誕辰期間於書院舉辦茶祭典，甚至在冬季推動各類茶文化推廣活動。此次因緣際會受邀至埔里元首館，在情人節前夕於月老教堂舉辦浪漫茶會，希望透過親友與賓客的共同見證，讓更多人感受愛情與茶香交織的幸福氛圍。