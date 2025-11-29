茶香走讀奮起湖山城 阿里山四季茶旅冬季登場

旅客可在雲霧飄渺的片刻中停歇品茗，感受奮起潮冬季山城的獨特氛圍。（圖：龐清廉攝）

阿里山高山茶聞名國內外，為深化茶文化觀光，阿里山國家風景區管理處推動「阿里山四季茶旅」品牌活動，今年連續第八年舉辦。2025冬季茶會今（29）日在奮起湖展演場溫暖登場，以「茶鄉足跡」為主題，邀請旅人沿著阿里山林鐵的軌跡，走入老街、巷弄與山林之間，透過茶香串起冬日最具風土韻味的深度旅程。

阿里山2025冬季茶會《山茶序曲》，以音樂搭配熱茶，開啟茶鄉的暖心序幕。（圖：龐清廉攝）

阿里山2025冬季茶會規劃三大茶席區域，形成一條與地景融合的感官茶路。首先在奮起湖展演場推出《山茶序曲》，以音樂搭配熱茶，開啟茶鄉的暖心序幕；接著前往高處平台的「雲霧茶亭」，宛如山中驛站，旅客可在雲霧飄渺的片刻中停歇品茗，感受冬季山城的獨特氛圍；最後延伸至肖楠母樹林步道入口的「茶香山徑」，讓旅人伴隨茶香走入山林，象徵人與自然同行的冬日步調。茶席設計以木質與自然素材為主，讓遊客在茶香與山色中閱讀奮起湖的歷史與風土。

阿里山四季茶旅不僅是推廣高山茶的舞台，更是結合自然、文化與觀光的深度體驗。（圖：龐清廉攝）

為深化旅人對阿里山茶文化的理解，今年也同步推出「冬季茶旅遊程」，以兩天一夜方式從嘉義市搭乘阿里山林業鐵路慢慢上山，在復古的節奏中進入山城。行程從老街散步、巷弄故事，到冬季限定的山城品茗，帶領旅客以更深層的方式走讀阿里山茶鄉文化與在地生活。

阿里山管理處處長黃怡平表示，「阿里山四季茶旅」不僅是推廣高山茶的舞台，更是結合自然、文化與觀光的深度體驗。冬季茶會更加入音樂表演，以茶香、山景與旋律堆疊出屬於阿里山冬季的獨特記憶，期待旅人把這份山林風味帶回生活。（龐清廉報導）