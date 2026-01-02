茹素16年 關詩敏跨界力推臺灣蔬食文化
記者王丹荷／綜合報導
「華人星光大道冠軍」歌手關詩敏跨界擔任主持人，TaiwanPlus蔬食主題節目《Veggie Island》第3季由吃素16年的關詩敏從忠實觀眾接棒主持，她開心表示：「接到邀請實在既榮幸又興奮！」
節目中關詩敏挑戰親手製作融合臺灣、印度、義大利3種風味的披薩，結果光揉麵團就手忙腳亂，靠印度師傅救援才能順利下班。其實她平常熱愛下廚，長期推廣蔬食生活、關注環保，每次節目拍完都會將剩餘食材打包回家繼續試做，令製作團隊印象深刻，大讚她真正在實踐環保、不浪費的精神。
她說：「我總忍不住在家嘗試複製節目中學到的料理靈感，包括櫛瓜麵條、把豆皮做成『G腿』、海苔包酪梨沾醬油的植物系生魚片，以及快速保留口感的『9秒燙青菜法』等。」雖是第1次主持節目，但透過素食者特有的磁場頻率，關詩敏總能很快就和拜訪的店家打成一片，並在工作人員的引導下進入狀況。
關詩敏也表示，透過拍攝過程，她重新認識到蔬食料理的廣度與可能性，「和大眾的印象相反，吃素並不會犧牲食物的美味和品質。」從全素甜點和披薩，到世界冠軍義大利冰淇淋、全植物板前握壽司等，都讓她深刻感受到蔬食早已不只是選項，而是充滿創意與風格的飲食文化。她也期待能在接下來的旅程裡，帶領觀眾探索更多餐廳。
臺灣蔬食人口約有300多萬人，占全國人口近14%，比例高居全球前5。《Veggie Island》是TaiwanPlus首檔介紹蔬食料理與生活的原創節目，前2季播出以來已累積眾多國際觀眾，甚至有加拿大粉絲連續2年來臺旅遊，專程按圖索「素」，造訪節目介紹過的蔬食餐廳。而原本葷食的節目製作人，更因拍攝過程中的潛移默化，半年前也開始了全素飲食。
關詩敏主持《Veggie Island》第3季。（Taiwan Plus提供）
關詩敏長期關注環保與動保議題，積極推廣蔬食。（Taiwan Plus提供）
