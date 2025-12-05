茹絲葵Ｘ法朋推聖誕跨年套餐 贈只送不賣節慶禮盒寵客

歲末歡聚氛圍濃厚，燈光美氣氛佳的牛排館，是不少人喜愛的聚餐場所。（圖／茹絲葵）

「茹絲葵」攜手精品甜點品牌「Le Ruban法朋烘焙甜點坊」，共推耶誕限定節慶禮盒，以豐盛料理呈現團聚風味。（圖／茹絲葵）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

歲末歡聚氛圍濃厚，燈光美氣氛佳的牛排館，是不少人喜愛的聚餐場所。喜迎耶誕和跨年檔期，知名的「茹絲葵」經典牛排館特別推出2025聖誕跨年限定套餐，從12月19日供應至2026年1月4日，於品牌全台門市限期供應。今年「茹絲葵」耶誕套餐最特別的莫過於攜手精品甜點品牌「Le Ruban法朋烘焙甜點坊」，共同推出限定的聖誕節慶禮盒，以3款匠心甜點向「茹絲葵」經典料理致意。

今年適逢「茹絲葵」牛排館60周年，走過一甲子的光景，品牌陪伴許多民眾共度生命中的重要時刻。（圖／茹絲葵）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

今年適逢「茹絲葵」牛排館60周年，走過一甲子的光景，「茹絲葵」陪伴許多民眾共度生命中的重要時刻，也因此在這個訴求分享的耶誕佳節，「茹絲葵」以年末的團聚共享為靈感，從精緻前菜、經典主餐到招牌甜點，以紐奧良法式烹調的靈魂為底蘊，品牌以細膩手法與雋永風味，展現60年來始終如一的真摯款待。

「茹絲葵」今年節慶限定套餐以豐盛多樣的菜色為核心，前菜、主菜與配菜皆提供豐富選擇，讓賓客能依喜好搭配。（圖／茹絲葵）

「茹絲葵」分享今年的節慶限定套餐以豐盛多樣的菜色為核心，打造適合團聚共享的冬日餐桌。前菜、主菜與配菜皆提供豐富選擇，讓賓客能依喜好搭配，彼此分享餐桌上的美味與驚喜，營造緊密的相聚氛圍。其中主菜延續品牌經典風味，包含深受喜愛的美國菲力牛排搭配半份新鮮活龍蝦、層次鮮明的美國菲力牛排佐香酥松露，以及美國頂級肋眼、紐約牛排及燒烤羊排，一次盡收紐奧良經典風味，豐富選項囊括海陸美味食材，滿足不同客人的口味偏好；配菜可選蒜香烤菇、烤蘆筍或馬鈴薯泥，並以迷你起司蛋糕搭配咖啡或茶收尾。凡點用節慶套餐即贈「茹絲葵X法朋聖誕節慶禮盒」，為佳節留下甜蜜回憶。限期供應的「茹絲葵」聖誕跨年限定套餐，依主餐不同有不同價格，價格落在3090到4390元不等，須另外收1成服務費。

今年60歲的「茹絲葵」，今年首度攜手擁有「甜點界的愛馬仕」美名的「法朋烘焙甜點坊」，以品牌經典料理為靈感，共同推出只送不賣的耶誕禮盒迎賓，將餐桌上的風味轉化為3款節慶限定的精緻甜點，呈現細膩的風味精髓。

消費者點用期間限定的節慶套餐，即贈限量的「茹絲葵X法朋聖誕節慶禮盒」，這款節慶禮盒以「茹絲葵」經典料理為靈感打造3款精緻甜點，只送不賣。（圖／茹絲葵）

聯名耶誕禮可品嘗到法國經典奶油製成的「鹽之花布列塔尼」，這款點心是受高溫陶瓷盤上熱騰騰的奶油啟發，將瓷盤上滋滋作響的經典好味轉為香酥的可口小點；而「老奶奶檸檬夾心餅乾」靈感源自「茹絲葵」經典開胃菜「紐奧良蟹肉糕」，將其特有的鹹鮮奶油香氣及炙烤檸檬的清新爽口，延伸為明亮細緻的佳節滋味；「焦糖香蕉豆蔻旅人蛋糕」靈感汲取自「香蕉奶油派」，結合香蕉的濃郁風味、焦糖甜脆及豆蔻微妙辛香，打造層次口感分明的獨特甜點。消費者期間內於「茹絲葵」點用耶誕跨年限定套餐，即贈限量節慶禮盒，聯名禮盒只送不賣，品牌希望以無一無二的珍貴心意，陪伴賓客共度團聚「食」刻。

