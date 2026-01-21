茼蒿煮太久容易變黑？專家教你「1妙招」鮮綠脆口：還能保留營養

冬季當令的茼蒿價格親民、香氣特殊、營養豐富，成為國人火鍋桌上不可或缺的食材。農業部表示，只要挑對品種、清洗確實、掌握正確料理方式，便能兼顧美味與健康。《優活健康網》特摘此篇分享大葉、小葉茼蒿的差別以及食用方式，這個冬天也能開心吃茼蒿。







大葉、小葉茼蒿差在哪？



市面上的茼蒿主要分為2種：

大葉茼蒿（圓葉）：葉片厚大、纖維少、氣味較溫和，適合煮火鍋、煮湯、煮麵或加入鹹湯圓。 小葉茼蒿（山茼蒿）：葉細鋸齒狀、香氣濃郁，適合熱炒、煎蛋或涼拌，風味更突出。

農業部提醒，由於茼蒿容易受病蟲害影響，建議選購具產銷履歷或有機驗證產品。處理上，可依「沖、泡、洗」3步驟清潔：先將葉片分開沖洗、浸泡約10分鐘，再次沖淨；烹煮時打開鍋蓋亦有助部分農藥揮發。

廣告 廣告





茼蒿富含多種營養素



營養師指出，茼蒿外型輕盈，富含多種營養素：

維生素A含量高： 具良好的抗氧化力，可維持視力與眼睛健康，建議搭配油脂烹調提升吸收率。

高鉀助穩血壓： 每100公克逾300毫克鉀，對一般健康民眾有助心血管調節。

低熱量、高纖維： 100公克僅16大卡，煮熟後縮水多、易攝取足量纖維，能促進腸道蠕動。

冬季補鐵來源：雖非鐵質最高的蔬菜，但仍是女性冬季良好的補充選擇。





茼蒿涮一下最剛好



專家建議，茼蒿受熱後會迅速軟化，若煮太久易氧化變黑、口感變差、營養流失。

因此：

火鍋：最後放，涮幾秒即可撈起。

煮湯：起鍋前加入，保留翠綠與香氣。

快炒：少油大火快速拌炒更香。

煮鹹湯圓：加入一把能提升清香層次。

冬季正值茼蒿盛產季，香氣與口感皆最佳。營養師提醒，多將茼蒿入菜，不僅美味，更能攝取豐富抗氧化營養，是寒冬餐桌的健康選擇。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：茼蒿富維生素A與高鉀 冬季最佳低卡蔬菜）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

青菜只用來汆燙？小心營養全流光！營養師列「5種烹調法」鎖住營養

茼蒿功效多！調血壓、防骨鬆⋯「這樣挑菜+清洗」最新鮮好吃、無農藥



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為茼蒿煮太久容易變黑？專家教你「1妙招」鮮綠脆口：還能保留營養