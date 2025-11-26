茼蒿「苦苦的」有農藥？菜販解答 避開2天氣保證甜

天氣轉冷，秋冬限定蔬菜也開始出現，茼蒿是不少人冬天吃火鍋的必備菜，資深菜販廖炯程表示，有人吃到苦味的茼蒿，擔心是農藥殘留，其實苦味是天氣造成，一旦天氣反覆、早晚溫差大，就容易吃到苦味茼蒿，天氣越冷茼蒿就越甜。

資深菜販廖炯程在臉書粉專指出，剛出來的茼蒿特別嬌貴，一斤都要80塊以上，聽起來雖然貴，但其實只要買半斤就可以炒一大盤，或煮2餐火鍋，也算是實惠。茼蒿天氣越冷越長得越好，是火鍋季的最佳菜色。

2天氣狀態 易吃到苦茼蒿

廖炯程表示，有不少人吃到苦味的茼蒿，會擔心是不是殘留農藥，其實這跟農藥無關，而是天氣造成，茼蒿含有揮發性的特殊植物化合物，日照一多、氣溫一熱，苦味就會越濃，若遇到天氣反覆、早晚溫差大的情況，就容易吃到苦味版本，反之天越冷，茼蒿就越甜。

挑選有秘訣 掌握5狀態

廖炯程指出，根據農委會108年、109年監測報告，茼蒿農藥合格率分別為100％及90％，這是因其味道特殊，比起菠菜、蕹菜等葉菜類，更不易被蟲咬，所以農藥使用量相對來得低，挑選時可以選擇葉面不枯黃、不乾扁、無水傷的狀態，葉片越肥厚越好，並注意切口有沒有過度氧化。

清洗有訣竅 水柱太強超NG

廖炯程也提醒，茼蒿葉子又薄又脆，清洗時不要開太強的水柱沖洗，應輕沖後再浸泡1至2分鐘。

