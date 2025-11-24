草仔粿抓到了！內餡「有豬肉」 陸配遭罰20萬拖5月才繳清

台北市一名60多歲黃姓陸配因違規攜帶含豬肉餡的草仔粿入境，被裁罰新台幣20萬元。（圖／翻攝自法務部行政執行署新北分署官網）





台北市一名60多歲黃姓婦人因違規攜帶含豬肉餡的草仔粿入境，被裁罰新台幣20萬元。由於她逾期未繳，案件於今年9月移送法務部行政執行署新北分署辦理強制執行，最終黃姓婦人於本月14日一次繳清全部罰鍰。

新北分署指出，黃姓婦人為入籍台灣的陸配，今年6月自中國返台時，攜帶4片草仔粿入境。經邊境檢疫單位查驗，發現草仔粿內餡含有豬肉成分，違反《動物傳染病防治條例》，因此被裁罰新台幣20萬元。不過，婦人逾期未繳納，案件於9月移送新北分署辦理強制執行。

新北分署接手後，立即調查黃姓婦人名下財產。分署扣押其銀行帳戶，僅查得2730元，並對其任職的老人養護中心薪資債權進行扣押，但婦人已提前離職，因此執行無效。由於名下無其他可供執行之財產，分署人員主動聯繫黃姓婦人，要求提出清償方案，以避免案件無法執行。

黃姓婦人解釋，她當時返鄉探親後，是受同鄉友人請託攜帶草仔粿回台，並不清楚內含豬肉成分，因此才遭裁罰。分署人員告知，她的行政處分已確定，仍必須依法履行繳納義務，否則分署將持續追查財產，並依法採取強制執行措施。了解後續可能面臨的執行風險後，黃姓婦人向同鄉友人籌措所需款項，最終於11月14日一次繳清全部罰鍰，結束案件。

對此，新北分署提醒民眾，入境時務必遵守檢疫規定，切勿代他人攜帶來源不明或可能含有動物性成分的食品，以免觸法受罰。分署也呼籲，若涉及裁罰或行政處分，應及早面對法律責任，避免因拖延而衍生強制執行程序及更大的財務壓力，確保自身權益不受影響。

