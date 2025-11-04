「草仔粿」奶茶怎念？ 店員未說台語講國語掀論戰

台北市 / 綜合報導

手搖飲料品牌，因品項「草仔粿奶茶」捲入藝人「粿粿」的出軌風波，沒想到又因為「草仔粿」怎麼念引發論戰。

有消費者發文表示，店員複述點單「草仔粿奶茶」，只講國語不講台語，客人質疑員工教育訓練不足，不過店家也說，不是每個員工日常生活會說台語，目前大多數的年輕人都還是以國語為主要溝通語言，未來會鼓勵店員多以台灣味的方式來說飲品，但不會強迫店員。

原始連結







更多華視新聞報導

文青風PK古早味! 台中手搖飲一級戰區拚創意

手搖飲推「大瓶裝」商品 「一瓶抵多杯」商機崛起

台灣手搖飲市場夯！ 「店家數.銷售額」高雄奪雙冠王

