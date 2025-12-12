草叢驚見無名骨骸 警靠「1塊超薄人皮」助亡者返家

竹東一具死亡多日的腐屍，靠著殘留的右手食指皮膚，確認死者身分。讀者提供



新竹縣竹東鎮一處草叢發現無名屍，僅剩骨骸及部分人體組織。從周邊遺留的物品，警方難以確認身分，最後靠著一塊薄如紙的右手食指皮，比對出死者身分，通知家屬指認後確認男子身分，讓該具無名屍回家。

竹東警分局本月月9日接獲報案，民眾於一處草叢內發現人體骸骨組織，因死者死亡多時，現場僅剩骨骸及部分人體組織，為確認死者身分，通報鑑識小組到場採證。

警方從從右手食指殘存的一塊皮進行指紋比對，並持續追查線索、不放過任何可能突破的機會，最終多次比對下確認陳姓死者身分，年約30歲，並通知家屬到場相驗。

由於警方到場採證，屍體上未發現明顯外傷與打鬥跡象，解剖結果也證實無外力介入，初步研判無他殺嫌疑。

