草地音樂結合微醺魅力 霧峰清酒魅力全面綻放

[Newtalk新聞] 霧峰在地酒文化魅力再升級！霧峰農會酒莊於昨（8）日起一連兩天，與交通部觀光署參山國家風景區管理處一同在立法院民主議政園區的民主草坪，以「Soul嗨！初霧微醺Bar」為主題，結合「草地音樂 × 微醺魅力 × 在地風土」三大概念，與在地多家機構、單位一同邀請民眾在微風草地與音樂節拍之間，品味霧峰稻米清酒的細膩香氣與土地韻味。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，霧峰擁有全台最優質的稻米之一，透過霧峰農會酒莊專業釀造團隊的努力，將在地稻米轉化為香氣優雅、層次豐富的地酒，展現霧峰土地的溫度與創新能量。他指出：「我們希望讓更多年輕世代透過音樂與調酒活動，重新認識霧峰的土地之美與農業價值。此次參與阿罩霧草地音樂節，不僅是品牌亮相，更象徵霧峰農業文化與創意生活的結合，讓『在地稻米』成為最具故事性的風味產業名片。」

今年活動以代表品牌「初霧」為主軸，打造「初霧微醺Bar」現場攤位，展示多款霧峰在地酒品，包括初霧燒酎、初霧純米吟釀、荔枝蜂蜜酒、檸檬蜂蜜酒等多款人氣酒品。現場將提供試飲與展售活動，讓民眾從柔順淡雅到香氣濃郁的不同層次中，感受霧峰稻米化為酒香的極致風味。此外，活動期間特別推出兩款限定特調：「霧裡看花」以「初霧．吟釀」為基底，融合五葉松糖、龍眼花茶與檸檬汁，酸甜清爽、香氣優雅；「醺霧」則以「醉峰」為基底，結合桂圓、紅棗與霧峰烏龍茶，帶出獨特煙燻氣息與厚實酒體。

昨天的開幕式有多位貴賓蒞臨，包括立法委員何欣純、農業部農村發展及水土保持署臺中分署長陳榮俊、立法院議政博物館館長徐仙卿、霧峰區長張慶庸、霧峰區農會總幹事黃景建、霧峰文化觀光協會理事長林俊明及多位民意代表、各里里長與觀光圈夥伴，共同為活動揭開序幕。

立法委員何欣純表示，霧峰擁有好山、好水與豐富的人文特色，從歷史古蹟到在地農產，都展現獨特魅力。「阿罩霧草地音樂會」正是凝聚在地能量的重要舞台，透過音樂、文化與農食的交織，讓更多人看見霧峰的美好與活力。我們要把霧峰推向全臺灣、走向國際舞台，讓世界看見阿罩霧的風華再現。

參山處曹忠猷處長表示，霧峰兼具深厚的人文底蘊與自然資源，期望透過「阿罩霧草地音樂會」，將文化與旅遊深度結合，打造獨具特色的在地觀光品牌。活動不僅是音樂盛會，更是結合地方風情的沉浸式體驗，藉由展現霧峰的歷史人文與自然景觀，吸引更多旅客造訪，促進地方觀光發展，讓霧峰成為中臺灣秋冬旅遊的新亮點。今年活動特別結合「低碳騎旅導覽」、「特色市集」與「光影調酒秀」，展現中台灣秋冬節慶旅遊的全新樣貌。

活動現場更邀請「台灣好威調酒大賽冠軍—林昱安（Andy）」進行現場示範與即興演出，以冠軍級調酒技藝結合音樂節拍，展現霧峰清酒的創新風貌與多元魅力。同時，活動也邀請知名歌手李芷婷、溫蒂漫步等卡司接力開唱，並有霧峰國中管樂團、亞洲大學黑泡泡熱舞社及多組街頭藝人共襄盛舉，打造融合音樂、文化與觀光的跨域盛典，展現霧峰豐富的地方能量。

