草地飄音樂 楠梓防詐知識上線

【記者 宋祥霖／高雄 報導】12月6日下午14時，舊左營國中公園飄散著悠揚樂音，草地音樂會在微風中展開，現場擠滿大小朋友、笑聲與歡呼交織。楠梓分局分局長陳奕良親率宣導團到場設攤，不只帶來體驗遊戲，還帶來滿滿安全知識與好禮互動，讓民眾玩得盡興、收穫滿滿。

攤位活動中，最受歡迎的莫過於水彈槍射擊體驗，孩子們化身小小神射手，玩得不亦樂乎，反詐、反毒與交通安全有獎徵答、抽獎活動更吸引家長一同參與，輕鬆答題就有機會把禮物帶回家。隨著音樂節奏與一波波抽獎驚呼聲，現場氣氛活潑又溫馨。

楠梓分局分局長陳奕良提醒正確法治觀念應從小建立，不論是反詐、反毒或是網路使用安全，不僅要讓孩子避免被利用而從事違法行為，更要建立自我保護的意識，也提醒家長多陪伴、多留意，守護孩子成長路上的每一步。

近期也有詐騙集團冒用「普發一萬補助」名義，寄送釣魚簡訊或投放網路廣告，引誘民眾點擊不明連結。警方呼籲大家善用165打詐儀錶板「關鍵字查詢功能」，可快速判斷網站帳號是否涉詐，同時165官網與社群也會即時公布最新詐騙手法，讓全民提升識詐力、降低受害風險。

楠梓分局也將持續攜手各單位走入活動現場、社區、校園，與民眾一起玩、一起學，讓反詐反毒、交通安全的宣導資訊普及最大化，安全不是口號，是陪伴與互動累積的力量。守護你我，一起更安心、更有感。（圖：記者宋祥霖翻攝）