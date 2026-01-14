王軍

秋陽把稻浪熬成金紅時

石碾便醒了

青灰色的紋路裏 藏著穀場的年輪

父親們彎著腰 鋪展開稻禾的氈毯

老牛的蹄印牽引碾杆

繭手推著石碾

穀粒從秸稈的懷抱裏跳出來

滾進竹筐 滾進倉廩 滾成一冬的安穩

剩下的穰草 被一點點攏起

堆成穀場的山 房前的雲

風一吹 草屑簌簌

落滿童年的衣襟

頑童赤著腳 踩進蓬鬆的軟

打滾 捉迷藏 把草團拋向天空

看它們像雪花 漫過曬穀場的黃昏

草屑沾在發梢 衣兜 是稻香的郵戳

蓋在無憂無慮的時光上

穰草是農家的寶

鋪在雞窩 孵一窩毛茸茸的期許

塞進灶膛 煮一鍋黏稠的米香

而寒冬最妥帖的溫柔

是它鋪就的眠床

陽光檢閱過的穰草 抖落浮塵

厚厚一層 鋪在硬板床上

躺下去 身體便淪陷進雲絮

太陽的味道

從毛孔鑽進骨頭縫

窗外寒風呼嘯 屋內暖得發燙

人裹在這樣的溫柔鄉里

連夢 都帶著稻穀的香

如今 石碾早已鏽在記憶深處

收割機的轟鳴裏

再也沒有蓬鬆的草垛

那些穰草堆裏的暖

淹沒了歲月

埋在皺紋裏跳出的童年

輕輕一碰

就漫出滿眶的

稻香