草屯九九峰氦氣球樂園 預計2026年2月正式開園

許淑華縣長宣布氦氣球樂園明年2月開園。（縣府提供)





南投縣政府15日上午召開縣務會議，縣長許淑華表示，縣政府規劃多年的草屯鎮「九九峰氦氣球樂園」，預計明年2月要開園，並將配合南投燈會活動，成為春節旅遊的新亮點，屆時歡迎全國大眾來南投體驗套裝行程及賞燈會。

許縣長表示，氦氣球樂園初期，將採試營運模式推動，目前正評估每天容納人數不超過2,000人為限。試營運期間將開放給草屯鎮平林鄉親、草屯鎮民、南投縣民、旅行社及相關觀光公協會優先預約體驗，收集意見並進行必要調整，以利後續相關行銷推廣。

廣告 廣告

地方期待氦氣球展現新景氣。（民眾提供）

許縣長說明，目前氦氣球相關設備已裝船，預計2026年1月中旬即可完成整體建置及組裝。九九峰氦氣球樂園將提供全國遊客全新體驗，搭配每年吸引大量人潮的南投燈會，可望進一步帶動地方經濟效益。

縣府期望在春節期間，結合氦氣球樂園、南投燈會及其他景點，推出完善的旅遊環境及套裝行程，讓來自全國的遊客及鄉親朋友享有更豐富的旅遊體驗。

縣府觀光處長陳志賢在會中報告，有關九九峰氦氣球樂園建設，採購廠商依規定提申請文件，相關設備法國原廠已製作完成並裝載上船載運中，若天候配合航行順利，預計於114年12月底抵台，運至園區現場進行裝設，目前排訂於115年1月中完成安裝及辦理試運轉、安全檢測與教育訓練，屆時觀光處將協助同步辦理申請履勘查驗作業。期許推出安全舒適的旅遊環境。



更多新聞推薦

● 韓國瑜「不克出席」國政茶敘照登場 賴清德：盼在合憲基礎下，持續推動國政