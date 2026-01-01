草屯健行3千多人九九峰下出發

草屯鎮公所元旦升旗健行，鎮長簡賜勝鳴槍起走。



（圖：民眾提供）

▲草屯鎮公所元旦升旗健行，鎮長簡賜勝鳴槍起走。



（圖：民眾提供）

草屯鎮公所元旦升旗健行活動，一日在春節前要啟用試營運的氦氣球樂園門口舉行升旗典禮，吸引三千多名民眾扶老攜幼參加。全程三公里，最後回到原點摸彩四百多項獎品，過程熱鬧歡樂。

草屯元旦升旗已舉辦第十四年，鎮長簡賜勝表示，今年因將軍路在做修復工程，因此首度換路線，移到在春節前要啟用試營運的氦氣球樂園門口舉行升旗典禮，健行路線沿著有坡度的平林里社區繞行，全程三公里。

一日一早三千多人齊聚在平林里九九峰氦氣球樂園門口升旗，民眾向國旗舉手敬禮後，由鎮長簡賜勝鳴槍沿線健走。最後回到起點會合摸彩，這次有四百多項獎品，包括三C家電、腳踏車、電視等。