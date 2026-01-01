草屯元旦升旗健行 三千多人齊聚九九峰下出發

草屯鎮公所元旦升旗健行，鎮長簡賜勝鳴槍起走。(民眾提供)

草屯鎮公所元旦升旗健行活動，一日在春節前要啟用試營運的氦氣球樂園門口舉行升旗典禮，吸引三千多名民眾扶老攜幼參加。全程三公里，最後回到原點摸出彩四百多項獎品，過程熱鬧歡樂。

草屯元旦升旗已舉辦第十四年，鎮長簡賜勝表示，過去都是在草屯鎮南埔里陳府將軍廟廣場出發，走將軍路到坪頂里七股神木，今年因將軍路在做修復工程，因此首度換路線，移到在春節前要啟用試營運的氦氣球樂園門口舉行升旗典禮，

健行路線沿著有坡度的平林里社區繞行，全程三公里，沿途可眺望九九峰，也可飽覽果園、綠樹成蔭的風光。

一日一早三千多人齊聚在平林里九九峰氦氣球樂園門口升旗，民眾向國旗舉手敬禮後，由鎮長簡賜勝鳴槍沿線健走。簡鎮長表示，二十多天前才趕工施作升旗台，今天迎著新年第一道曙光聚集，看著國旗冉冉升起，在向國旗舉手敬禮那一刻，很多人都大為感動。

最後回到起點會合摸彩，這次有四百多項獎品，包括3C家電、腳踏車、電視…等，摸到獎品的民眾開心喊出「新年得獎，好運會ㄧ直來！」，過程熱鬧歡樂。