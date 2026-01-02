草屯兒童生日禮金 開跑

草屯鎮兒童生日禮金開跑活動中草屯鎮立幼兒園小朋友表演活潑可愛的舞蹈（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠∕草屯報導

為落實兒童福利政策並強化幼兒照顧支持，草屯鎮公所二日召開記者會，宣布今年推動「兒童生日禮金」政策，凡設籍草屯鎮、年滿一歲至五歲之幼童，每人每年有二萬元生日禮金。鎮長簡賜勝表示，預計將增加六千萬元支出，但希望藉由實質補助減輕家庭育兒負擔，營造友善且安心的成長環境，挽救少子化現況。

記者會中首先由草屯鎮立幼兒園的小朋友表演熱鬧的舞蹈，可愛的模樣逗得現場人員直呼太可愛了；鎮長簡賜勝並頒發二萬元支票給一對二寶爸媽，現場鼓勵聲不絕於耳，希望這對夫妻再接再勵。

簡賜勝表示，上任未滿一年期間，他很努力推動讓草屯更繁榮更進步，推動兒童生日禮金政策就是希望能做年輕夫妻的後盾，勇敢生育。

公所表示，兒童及其父或母須於一至五歲生日前連續設籍草屯鎮滿一年，且申請時仍設籍草屯鎮；如父母或監護人無法照顧，得由同住之實際照顧者代為申請。申請期限為每年生日後六個月內，向公所社會課辦理。

簡賜勝表示，在鎮民代表會的支持下，相關政策得以順利落實，讓育兒家庭獲得實質幫助，該項措施不僅紓緩家庭的經濟壓力，也展現鎮公所對幼兒成長與照顧的重視，提升年輕家庭留在草屯、扎根草屯的意願，帶動人口回流。