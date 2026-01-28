草屯公所賣納骨塔月收破億 1至5歲幼童每人豪發2萬

南投縣草屯嘉老山示範公墓的納骨塔創下驚人的財政收入紀錄，塔位販售才短短1個月就收入破億。草屯鎮也將這筆資金用於多項社會福利措施，其中包括凡是設籍草屯鎮的1至5歲幼童，每人每年可領2萬元生日禮金。

草屯鎮今年起實施兒童生日禮金政策，凡是設籍草屯鎮的1至5歲幼童，每人每年可領2萬元生日禮金。（示意圖／中天新聞）

公所統計顯示指出，2025年11月27日，慈恩堂二樓新櫃位開放申購，提供骨灰櫃、納骨櫃、神主牌位等選項。截至去年底，僅短短一個月內，銷售破億，賣出近千個個人骨灰櫃，還有上百組雙人與家族櫃位，為草屯鎮庫帶進高達1.08億元的收入。

根據《三立新聞網》報導，草屯鎮長簡賜勝表示，在公共造產收益豐碩與開源節流之下，公所決定推動社福政策，自2026年起實施「兒童生日禮金」政策，凡是設籍草屯鎮的1至5歲幼童，每人每年可領2萬元生日禮金，預計將有逾3000名幼童受惠。

除了發放幼童生日禮金外，這筆資金也將用於多項社會福利措施。公所規劃為弱勢家庭投保意外險、補助社區課後安親服務，並持續活化閒置的演藝中心與優化公有市場，讓財政收入真正回饋給鎮民。

