草屯和平街無尾巷 瓶頸打通了

草屯鎮和平街無尾巷打通拓寬，南投縣長許淑華（前左）、草屯鎮長簡賜勝（前右）等人在祥獅引領下走過街道歡慶通車。（楊靜茹攝）

南投草屯鎮和平街、中山街交叉路口曾是輕便車「草屯站」，車站拆除後，和平街無尾巷淪為交通瓶頸，草屯鎮公所爭取納入生活圈市區道路建設計畫，斥資約3億元打通和平街，從中山街西側延伸至台3甲，其中2.62億元是土地徵收費，通車典禮10日熱鬧登場，南投縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝盼昔日火車站榮景再現。

南投縣政府、草屯鎮公所10日舉行「和平街瓶頸路段拓寬改善通車典禮」，草屯區南投縣議員廖梓佑、簡峻庭、李忠洲、唐曉棻、林友友、蔡銘軒都出席，許淑華、簡賜勝與國土署都市基礎工程分署長陳俊雄等人祭拜剪綵後，在祥獅引領下走過和平街，當地居民致謝說「路通了賺大錢」，喜悅之情溢於言表。

簡賜勝說，感謝前鎮長簡景賢任內向中央爭取經費，和平街瓶頸路段終於在國土署、縣府、公所合作下打通拓寬，施工期間感謝附近居民的配合，讓工程順利完工，為草屯鎮帶來更便利的交通。

簡峻庭致詞指出，他從小在和平街區長大，日據時代設有輕便車軌道，俗稱「五分仔車」，車站位於和平街，除運送甘蔗也兼載客，成為草屯最熱鬧的街區，當時新穎街廓，時至今日路幅窄，加上是無尾巷，成了市中心瓶頸路段，如今和平街打通了，有助市中心的繁榮發展。

許淑華表示，感謝國土署補助1.4億元，縣府及鎮公所也分別出資7000萬元、9000萬元，草屯鎮和平街拓寬改善工程歷經約20個月工期於上月完工，讓鎮民在農曆過年前有更順暢的道路通行，人車分道也讓居民出入更安全，盼昔日榮景再現。

草屯鎮公所指出，和平街拓寬為12公尺寬道路，貫通中山街、台3甲（成功路一段），打通後可有效紓解市區車潮，且道路兩側增設人行道，路燈採用智慧節能LED燈，保障行人安全及用路品質。