草屯商工技冠群倫奪3金 許淑華盼培育更多頂尖職人

草屯商工參加國際與全國技能競賽奪下三面金牌，縣長許淑華（前排右四）表揚師生團隊。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣技職教育再攀高峰！國立草屯高級商工職業學校師生團隊參加「二0二五年亞洲技能競賽」及「一一四學年度全國高級中等學校技藝競賽」，一舉奪下三面金牌，縣長許淑華二日特別接見及勉勵獲獎師生。許淑華強調，縣府將持續強化與技專校院及在地產業的連結，營造更優質的學習環境，引導更多有志學子投入技職領域，成為頂尖職人。

草屯商工校長張正彥二日率領榮獲亞洲技能競賽CNC（電腦數值控制）車床金牌的吳德龍，以及全國高級中等學校技藝競賽電腦輔助機械製圖職類冠軍洪銘璨、配管職類冠軍陳奕勛至縣府接受表揚，實習處主任張見賓及校友會理事長張金來、校友會榮譽理事長洪麗珠、家長會長黃憲仁及縣府教育處長王淑玲等也都陪同。

吳德龍特別將比賽作品「上海東方明珠塔」模型獻給許縣長，許淑華表示，草商師生讓世界看見南投縣在技職教育發展的成果及深厚實力，每一個得獎的背後，是長時間的投入、無數次的反覆練習，以及對專業技術的堅持與熱愛。未來希望透過各種不同資源的挹注、老師的關心、還有政府支持，讓更多學子能夠在國際發光發亮。

許淑華指出，「技術就是競爭力」，縣府全力鼓勵南投的孩子適性學習並與國際接軌；支持學生多元發展方面，光是一一四學年度縣府就編列二千七百餘萬元經費，推動包括職業試探與體驗，在中興、南投、埔里三所國中設立示範職探中心。此次吳德龍不僅在國際技能競賽國手選拔中，成為南投縣唯一的正取國手，並在亞洲技能競賽中一舉奪下金牌，今年九月更將代表國家參加國際技能競賽，祝福吳德龍能夠再創佳績，持續再為草商、南投縣及國家爭光。