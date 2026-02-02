草屯商工選手榮獲亞洲技能競賽及全國大賽獎項 （圖／南投縣政府提供）

國立草屯高級商工職業學校師生團隊於「2025年亞洲技能競賽」中表現亮眼，草屯商工機械科校友吳德龍奪下國際金牌，他在傳統車床打下紥實基礎，去年底取得國手資格，進而在「2025年亞洲技能競賽」中擊敗各國強敵，奪下CNC車床職類金牌。



草屯商工機械科校友吳德龍表示，感謝母校草屯商工團隊與老師們犧牲休息時間的陪伴，以及台中精機公司提供訓練機台。

南投縣長許淑華表示，吳德龍不僅在第48屆國際技能競賽國手選拔中，成為南投縣唯一的正取國手，並在亞洲技能競賽中一舉奪下金牌，今年9月更將代表國家參加國際技能競賽。祝福吳德龍能夠再創佳績，持續為國家爭光。

除國際賽事外，草屯商工技職選手也在「114學年度全國高級中等學校技藝競賽」中表現亮眼，機械科3年級洪銘璨於「電腦輔助機械製圖」職類、配管科3年級陳奕勛則在「配管」職類，雙雙奪下金手獎全國第一名；此外，商業經營科張譯今也在商業類科中取得第五名的佳績。