草屯商工 三金榮耀 技擊 國際 許淑華縣長祝賀期勉再接再厲

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣技職教育再攀高峰，國立草屯高級商工職業學校師生團隊於「2025年亞洲技能競賽」及「114學年度全國高級中等學校技藝競賽」中表現亮眼，接連奪下一項國際金牌及兩項全國第一，縣長許淑華2日於縣府接見獲獎草商師生，肯定他們長期深耕專業領域的毅力與成就。

榮獲亞洲技能競賽金牌的吳德龍特別將比賽作品「上海東方明珠塔」模型獻給許縣長，許縣長開心說，很高興草商師生讓世界看見南投縣在技職教育發展的成果及深厚實力，每一個得獎的背後，是長時間的投入、無數次的反覆練習，以及對專業技術的堅持與熱愛，這樣的堅持與行動力值得推崇與讚佩，未來，她希望透過各種不同資源的挹注、老師的關心、還有政府支持，讓更多學子能夠在國際發光發亮，並且進一步把他們的所學、所長貢獻給社會國家。

草屯商工由校長張正彥偕獲獎師生出席，包括實習處主任張見賓及校友會理事長張金來、校友會榮譽理事長洪麗珠、家長會長黃憲仁都陪同，大家一致感謝縣府長期支持推動技職教育。

許縣長指出，「技術就是競爭力」，縣府全力鼓勵南投的孩子適性學習並與國際接軌，其中，支持學生多元發展方面，光是114學年度縣府就編列2,750萬元經費，推動包括職業試探與體驗，在中興、南投、埔里三所國中設立示範職探中心；強化深耕教育，開設國中技藝教育課程及專案編班；打造競技平台，每年舉辦技藝競賽，提供學生肯定自我的舞台，未來還將持續強化與技專校院及在地產業的連結，營造更優質的學習環境，引導更多有志學子投入技職領域，成為頂尖職人。

榮獲2025亞洲技能競賽CNC（電腦數值控制）車床金牌的吳德龍，是草商機械科校友，出身務農家庭的他，從國中起接觸機械技藝，就讀草商後獲得陳世斌老師啟蒙，先在傳統車床打下紥實基礎，雖然參加全國技藝競賽奪牌路並不順遂，但在他長達7年的努力不懈下，高三在全國工科技藝競賽勇奪車床職種金手獎第三名，畢業後選擇就讀勤益科大機械系精進技藝，還持續每晚騎車返回母校接受指導及訓練，去年底終於更上層樓取得國手資格，進而在「2025年亞洲技能競賽」中擊敗各國強敵，奪下CNC車床職類金牌。

許縣長說，吳德龍不僅在第48屆國際技能競賽國手選拔中，成為南投縣唯一的正取國手，並在亞洲技能競賽中一舉奪下金牌，今年9月更將代表國家參加國際技能競賽，她祝福吳德龍能夠再創佳績，持續再為草商、南投縣及國家爭光。

吳德龍則說，特別感謝母校草商行政團隊與老師們犧牲休息時間的陪伴，以及台中精機提供訓練機台，他今天能有亮眼成績，背後全是學校產學合作與資源投入的長期成果。

除國際賽事外，草屯商工技職選手也在全國大賽綻放異彩，機械科3年級洪銘璨於「電腦輔助機械製圖」職類、配管科3年級陳奕勛則在「配管」職類，雙雙奪下金手獎全國第一名；此外，商經科張譯今亦在商業類科中取得第五名的佳績。

獲獎師生名單：吳德龍（選手）、藍文祥（指導老師）：亞洲技能競賽CNC車床金牌。洪銘璨（選手）、陳永正（指導老師）：全國技藝競賽電腦輔助機械製圖第一名。陳奕勛（選手）、張政傑（指導老師）：全國技藝競賽配管第一名。張譯今（選手）、柯智馨（指導老師）：全國技藝競賽第五名。（圖／記者石振賢翻攝）