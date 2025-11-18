草屯囝仔阿倉挑戰鐵人三項 抵達終點爆哭：被摧殘10幾個小時

阿倉參加福爾摩沙極限鐵人三項。（圖／無海娛樂提供）

嘻哈團體「草屯囝仔」團員阿倉勇於突破自我，上週參加亞洲唯一的國際認證極限鐵人賽事「Formosa Xtreme Triathlon（福爾摩沙極限鐵人三項）」，是亞太地區最艱困的極限鐵人三項比賽，參賽者需先完成正規的226超級鐵人三項比賽，並通過主辦單位的審核才能報名，這回阿倉大膽決定參賽，更風光完成賽事成為演藝圈第一人的傲人紀錄。

要成為超級鐵人這一路備戰不簡單，從3月開始就瘋狂訓練到比賽當天，在250日子裡竟然只有休息四天，展現無敵的毅力堅持到底，今年賽事總距離為242公里、總爬升量多達6488公尺，阿倉清晨就從南投日月潭啟程泳渡，在低溫水下環境長游3.8公里，為第一關打下基礎。第二關則為高山爬坡賽，阿倉回憶：「最煎熬的是腳踏車那196.7公里，要騎玉山群峰塔塔加車道，游泳起來就要馬上騎車，爬升非常高3600公尺，中午12點沒有到夫妻樹檢查點就會被淘汰！是最緊繃的狀態。」最後花了7小時50分完成。

阿倉抵達終點忍不住落淚。（圖／無海娛樂提供）

最後一關是42公里的馬拉松，從武嶺公路持續前進，直登海拔3417公尺的合歡山主峰，阿倉形容這最後的考驗：「合歡山爬升都只能用走，有一度缺氧反應，感覺暈暈的、走路呈現S形。」在深夜終於抵達終點時，阿倉情緒整個潰堤爆哭。回顧整場賽事，阿倉認為：「最後2公里是最痛苦，非常冷只有2度，真的心很累，已經被摧殘10幾個小時，腦袋裡想到這半年辛苦的畫面，現場大家花了十幾個小時為我加油，用意志力告訴自己絕對不能放棄。」

比賽前一天，阿倉看到了許多星友特別為他跨刀錄製的打氣應援影片，玖壹壹、團員樞育、李玖哲、陳漢典、姚元浩等40位星友，他一看到影片就感動到落淚，給予最大的力量。至於明年還要挑戰嗎？阿倉打趣說：「參加這次比賽耗掉很多時間，也怕會影響工作，我不確定會不會再比下一次了！除非有金主贊助。」下一站運動目標，阿倉鎖定明年前進第一場國際馬拉松賽事，日本東京馬希望3小時內完賽。

