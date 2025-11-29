草屯富功國小嶄新跑道啟用！南投縣長許淑華感謝爭取 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】，草屯鎮富功國小29日上午舉行「114學年度校慶運動會暨跑道落成啟用典禮」，數百位師生與家長熱情參與，熱鬧歡慶富功生日以及校園運動場歷時一年多的整建完工圓滿啟用。嶄新的跑道和周邊設施，將為學童提供更安全、優質的學習與運動環境。

縣長許淑華率縣府教育處長王淑玲親自出席典禮並致詞，還手牽南投縣道安宣導吉祥物「這投鹿」笑臉洋溢的進場，參加典禮不忘宣導交通安全。她特別感謝立法委員馬文君的大力協助，從中央爭取到關鍵經費。縣長指出，富功國小自921地震後，跑道與周邊工程一直未能獲得完整修復，嚴重影響學童的活動安全和學習品質，最終在中央地方攜手投注1,800萬元，徹底改善921震災後遺留問題。

本次富功運動場整建總經費高達新臺幣1,800萬元整，其中包含：運動場整建，獲得體育署核定計畫經費800萬元（體育署補助640萬元，縣府自籌160萬元）。周邊設施改善， 獲得國教署全額補助1,000萬元，用於興建看台、改善運動場周邊道路及停車設施。

許縣長強調，透過這1,800萬元的改善，讓孩子們可以在這裡盡情快樂地奔跑，學習品質和安全性也同步獲得提升。同時，縣長也感謝唐曉棻等草屯在地議員，以及草屯鎮公所對學校建設經費的支持與推動。

典禮在社區媽媽及小朋友的熱舞、直排輪表演中揭開序幕，校慶活動熱鬧，以行動開啟體育教育新里程碑，並透過與剪綵啟用儀式同步升空的五彩繽纷氣球，為活動掀起高潮，校慶運動會上，各年級表演節目、親子趣味競賽、田徑賽、大隊接力及拔河等活動輪番上陣，孩子們臉上洋溢著開心的笑容。

許縣長強調說，縣府非常重視教育及運動環境。自112年至114年，南投縣已投入超過1億7仟萬元，完成33校體育設施修整建。縣府將持續秉持「全齡宜居、創新永續」的施政理念，優化學校運動設施，完善體育獎助學金制度，積極培育更多南投選手在全國甚至國際舞台上發光發熱。（圖／記者石振賢翻攝）