草屯小孩明年起上路幸福加倍 鎮公所：兒童生日禮金加碼至2萬

落實兒童福利政策、加強對幼兒的照顧，南投縣草屯鎮公所自明年起實施發放「兒童生日禮金」，凡設籍草屯鎮且年滿一歲至五歲的兒童，每人每年可申請新臺幣2萬元生日禮金。鎮長簡賜勝主要在減輕家庭育兒負擔，營造友善的成長環境，並以實際行動鼓勵生育，促進鎮內人口穩定成長與社會繁榮。

公所明年編列兒童禮金預算6千萬元，並經鎮代會審核通過，鎮長簡賜勝表示，感謝鎮民代表會全力支持此方案，使政策得以順利推動，確定明年元月起實施，真正照顧草屯育兒家庭。幼兒是家庭與社會的希望，此方案除能協助家庭減輕經濟壓力，更展現鎮公所對幼兒福祉的重視，打造更安心、更幸福的成長環境，讓年輕家庭提升幸福感。

鎮公所指出，兒童生日禮金案日前經草屯鎮民代表會審核通過預算，依據公所規劃生日禮金請領條件，兒童及其父或母(申請人)應於兒童年滿一歲至五歲生日前，連續設籍草屯鎮滿一年，且申請時仍設籍本鎮，期間未曾遷出，若父母或監護人因故無法實際照顧兒童，得由實際照顧且與兒童共同居住者代為申請。申請人應於兒童年滿一歲至五歲，每年生日起六個月內，向公所社會課提出申請。

鎮公所強調要讓「在草屯生、在草屯養、在草屯幸福生活」成為每個家庭共同願景，並帶動人口回流與地方繁榮。

