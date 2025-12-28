草屯居民控地主買地封路阻通行 鎮公所：將釐清是否為既成道路

巷口擺滿好幾個大型水泥護欄，民眾開車進出都得小心翼翼，直說就像考駕照。

當地住戶說道，「我這是小車都這麼難開了，大車要怎麼辦？如果我們裡面的人發生什麼事情，救護車進不來危險呀。」

住戶無奈表示，南投草屯的僑光街原本是約3米寬的巷道，但最近一個月，不是巷子旁被貨櫃擋道，最近更出現水泥護欄，佔去路寬的一半。

住戶無奈表示，在當地已經住了2、30年，主張這條巷道已經是既成道路，但部分私有地的持分卻被陳姓地主買下，要求住戶要購買土地才能通行。

當地住戶洪先生表示，「這位先生（地主）因為他是故意買土地公廟土地的持有份，他故意買在巷道這邊。他為了什麼？為了爭求他的利益，想要賣給我們。」

當地住戶林先生說道，「本來土地是很多人持分，他去買下來之後，他去給人家分割路的這部分。他要路的這一塊要做什麼？路就是準備要抬高價格要賣呀，不然要做什麼。」

但陳姓地主則主張，黑色標線內是私有土地，自己也合法取得土地所有權，而當初是住戶刁難不讓台電設電桿，造成用電困擾，因此將自己的土地也圍起來，捍衛財產權。

地主陳先生回應，「這是我的地呀，你們住戶要跟我使用，你要跟我協調呀，是不是這樣？要看他們裡面的住戶要怎樣跟我談呀。」

南投草屯鎮公所主任秘書許秋金說明，「地主他有主張他的權利，但是目前是巷道供公共使用。」

公所表示將盡快進行會勘，釐清是否為既成道路，也會協調雙方讓爭議減到最低。

