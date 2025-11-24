草屯山區驚見乾屍 疑2月前墜谷小貨車駕駛

南投縣62歲李姓男子，10月上旬開著小貨車外出即失蹤，發現時已成乾屍。（示意圖pexels）

南投一名62歲李姓男子於10月初駕駛公司的小貨車外出後便失聯，家屬報案協尋，但遲遲沒有下文。直到23日中午，草屯山茶巷附近溪谷一名民眾巡查水管時，才意外在灌木與竹林間發現李男所駕駛的白色貨車，其中有一具乾屍倒臥車內，由於面目難辨，身分仍待檢察官與法醫相驗確認。

李姓男子於10月上旬駕駛公司小貨車外出後便失聯，家屬隔日向警方報案協尋，並四處聯絡朋友及認識的山友，希望能打探到李男下落，李男的公司也向監理單位申請註銷車牌，但仍遲未發現李男或小貨車的蹤影。

本月23日中午11時左右，草屯鎮雙冬里一名里民前往山茶巷產業道路下方溪谷巡查水管時，在灌木叢與竹子堆下發現一部白色小貨車，車上駕駛倒臥座位，已成乾屍，面目無法辨識。民眾被嚇得報警求助。

警方到場確認白色小貨車為李男公司所有，由於事發地點位於山區產業道路下方，手機完全無訊號，增添搜救及通報難度。有當地居民表示，李男曾在附近現身，也曾被提醒路況崎嶇需特別注意，不料之後就傳出李男失蹤消息。

李男家屬接獲消息後趕到現場，由於死者面目難辨，身分有待檢察官及法醫相驗確認。





