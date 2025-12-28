草屯巷道突現6水泥塊！住戶控「畸零地蟑螂」逼買地 地主反擊了

南投草屯鎮一處巷道因路權糾紛爆發衝突，地主在巷口擺放6塊水泥塊阻擋通行，僅留下一輛小客車勉強通行的空間，引發住戶強烈不滿！住戶指控地主是「畸零地蟑螂」，專門購買畸零地阻擋通行，意圖逼迫住戶買地。地主則反駁表示，他只是想申請用電，但住戶多次阻擋「台電」施工。草屯市公所已計畫召開會勘，盼尋求解決方案化解紛爭。

南投草屯鎮一處巷道因路權糾紛爆發衝突，地主在巷口擺放6塊水泥塊，僅留下一輛小客車勉強通行的空間，引發住戶強烈不滿。住戶指控地主是「畸零地蟑螂」，故意購買畸零地並阻擋通行，意圖逼迫住戶買地。地主則反駁表示，他只是想申請用電，但住戶多次阻擋台電施工。這起糾紛已引起地方政府關注，草屯市公所計畫召開會勘，尋求解決方案。

位於南投草屯鎮僑光街的一條小巷道近日成為居民關注焦點，原本寬3米的巷道被地主放置的6塊水泥護欄阻擋，使通行寬度縮減至只剩一半左右。目前僅能勉強容一輛小型客車通過，駕駛必須小心翼翼地操作，比考駕照還困難，稍有不慎就可能刮傷車輛。較大型車輛則完全無法通行，造成住戶極大不便。

住戶表示，這並非地主第一次阻礙通行。先前地主曾搬來一個貨櫃擋路，居民報警處理後才將貨櫃吊走。然而地主隨後又採取新手段，先在路上丈量確認寬度並做記號，再吊來水泥塊擺放在他聲稱的私有地上。住戶憤怒地指出，地主是「畸零地蟑螂」，專門處理此類問題，故意購買這塊土地，目的是為了個人利益，想迫使住戶向他購地。

對於這些指控，地主有不同說法。他表示自己只是想在土地上申請用電，但住戶已兩次阻擋台電施工。住戶則反駁稱，台電其實有電線地下化方案，但地主堅持要立電線桿，藉此手段迫使住戶購買他的土地。地主強調：「這是我的地，你們要使用就應該跟我協調。」當被問及是否有解決方法時，地主表示：「看裡面的住戶要怎樣。」除了水泥塊阻路問題，在巷道旁的空地上還掛有紅布條，上面寫著「土地有糾紛」，顯示地主與住戶之間還存在其他爭議事件。在水泥擋路問題上，地主堅持主張所有權，而住戶則認為這是既成道路，應維持通行權。為解決這一僵局，草屯市公所已計畫邀集相關單位於星期五進行現場會勘，希望能為雙方找出合適的解決方案，平息這場路權糾紛。