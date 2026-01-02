草屯幼兒生日禮金 發出第一筆

草屯鎮長簡賜勝（左一）、草屯鎮鎮民代表會主席陳文忠（右一），將第一筆2萬元生日禮金發給李姓夫婦。（楊靜茹攝）

草屯鎮長簡賜勝攜手草屯鎮民代表會主席陳文忠，2日將第一筆2萬元生日禮金發給李姓夫婦，草屯寶寶從出生到5歲，生育津貼加上生日禮金共至少可以領15萬元以上，籲家長記得申請。李先生說，他是2寶爸，小朋友6歲前容易生病，還有保母等費用，開銷很大，生日禮金不無小補，感謝鎮長的親民政策。

草屯鎮公所發放1歲至5歲幼兒生日禮金申請正式上路！草屯鎮公所指出，申請兒童及其父或母須於1至5歲生日前連續設籍草屯鎮滿1年，且申請時仍設籍草屯鎮；如父母或監護人無法照顧，得由同住的實際照顧者代為申請。申請期限為每年生日後6個月內。

李姓夫婦說，他們育有4歲、2歲小朋友，得支付保母費、幼兒園學費、才藝費等，加上6歲前的小朋友容易生病，養育小孩很不容易，有了這筆生日禮金不無小補，感謝鎮長的親民政策。

陳文忠指出，簡賜勝甫上任就研擬廣設育嬰中心，幫年輕爸媽照顧幼兒，讓他們專心拚經濟，由於育嬰中心規範多，規畫曠日費時；考量幼兒時期、大學階段開銷最大，但大學生還能打工賺錢，最終決定發送1歲至5歲2萬元生日禮金。

簡賜勝說，年輕爸媽的事業剛起步，相對比較沒錢，若又要養育小孩，加上幼兒期花費多，恐負擔沈重，因此編列6000多萬元，發給鎮上1歲至5歲幼兒2萬元生日禮金；若再加上前兩胎生育補助4萬元、第3胎6萬元、第4胎7萬元，及南投縣政府生育補助1萬元至10萬元，草屯寶寶從出生到5歲可以領15萬元以上。