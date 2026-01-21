▲草屯弱勢家戶火災後重建，慈濟志工動員清掃家園溫暖人心。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣草屯鎮日前發生一起民宅火災，火勢自二樓延燒至三樓，所幸未造成人員傷亡，但屋內財物嚴重受損。受災住戶為弱勢家庭，生計原已拮据，災後生活更陷入困境。慈濟基金會接獲通報後，除即時致贈急難救助金外，並於1月21日動員約30名志工前往協助清掃家園，在寒冬中為受災家庭送上即時溫暖。

火災發生後，草屯鎮長簡賜勝第一時間率領公所團隊前往現場關懷，了解受災狀況並提供必要協助。該戶家庭主要由謝先生以打零工維生，謝太太則需在家照顧兩名智能障礙子女，長期仰賴慈濟及其他慈善團體關懷扶助。此次火災造成居住空間與生活物品嚴重毀損，讓原本辛苦維持的生活雪上加霜。

經由當地里長通報，慈濟訪員隨即前往關懷訪視，評估災後需求並致贈急難救助金，同時規劃動員志工協助清理家園。1月21日上午，慈濟動員約30名志工自備清掃工具前往協助，因火災後屋內斷電，志工也特別準備發電機提供照明，與受災戶一同清理燒毀後的廢棄物，加速恢復居住環境。

清掃當天，草屯鎮長簡賜勝亦再度前往現場關懷，並派遣公所清潔隊支援廢棄物清運作業。在慈濟志工與公所清潔隊分工合作下，人多力量大，僅約2個半小時即完成初步清理工作，大幅減輕受災家庭的負擔。

簡賜勝鎮長對慈濟志工無私付出表達高度肯定，感謝志工犧牲寶貴時間，以實際行動展現大愛精神，協助弱勢家庭走過難關；同時也提醒民眾，寒冬期間使用電器與暖爐務必注意用電安全，避免憾事發生。

在眾人合心協力下，受災家園逐步恢復整潔，看見屋主露出安心的笑容，也讓志工們忘卻一身疲憊。這場跨單位合作的清掃行動，不僅重建家園，更為寒冬中的弱勢家庭注入一股溫暖而堅定的力量。