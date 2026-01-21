草屯弱勢家戶釀火災，慈濟志工動員清掃家園。(圖：慈濟志工許昆龍提供)

南投草屯一民宅日前發生火災，幸無傷亡。住戶為弱勢家庭，生計困難。慈濟接獲通報後致贈急難救助金，1月21日動員約30名志工協助清掃廢棄物。簡賜勝鎮長火災後也帶領公所團隊親臨關懷，本日清掃更派清潔隊支援清運。人多力量大，在志工與公所清潔隊的合作下，約2個半小時就完成初步的清理工作。

南投縣草屯鎮日前有民宅發生火災，因從二樓延燒至三樓，所幸未造成人員傷亡。草屯簡賜勝鎮長第一時間帶領公所團隊親臨現場關懷與致意，並提供必要的協助。該戶為弱勢家庭，一家全由謝先生打零工維生，謝太太平日須照顧兩名弱智子女，他們曾是慈濟與其他慈善團體關懷的照顧戶，日前發生火災意外，家中財物嚴重受損，原本拮据的生活更是陷入困境。

經該里里長提報慈濟前往協助清掃家園，慈濟訪員獲悉隨即前往關懷致贈急難救助金，勘查受災情形，討論動員志工協助清理的規劃。慈濟於1月21日早上動員約30人自備各項清掃用具。由於火災後斷電，志工也準備發電機以利照明清掃，與受災戶一起清理被燒燬的廢棄物協助清掃家園。慈濟志工的真誠與愛心，讓受災戶屋主與當區里長，感激不已。

草屯鎮簡賜勝鎮長也前往現場關懷與致意，更感謝慈濟志工奉獻寶貴時間，發揮大愛精神協助受災戶清理家園，尤其受災是弱勢家庭，鎮長特別感謝慈濟的愛心動員協助，並提醒大眾於寒冬用電或暖爐要特別注意安全。

志工們合和互協，約二小時半的時間，在大家的攜手同心之下終於完成任務，看到住戶安心的笑容，也洗滌了一身的疲累。