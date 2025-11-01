草屯往國3中興交流道北上匝道 11/5起一連兩天夜間施工封閉

〔記者張協昇／南投報導〕 用路人注意了！國道高速公路局為辦理草屯方向往國道3號中興交流道(224k)北向入口匝道箱涵導水板施工，11月5日及6日兩天夜間9時起至隔天凌晨6時，該入口匝道將封閉，呼籲用路人屆時改道行駛。

國道高速公路局中區養護工程分局指出，施工期間欲使用草屯往國3北上匝道用路人，請續行台14乙線聯絡道至省府路口迴轉，利用中興交流道另一處北向入口匝道進入國3，行經施工交通管制區域，也請依指示牌面及施工導引牌面行駛，遵守管制人員導引並減速慢行，以確保行車安全。

國道高速公路局呼籲用路人隨時注意國道路上資訊可變標誌顯示訊息，並可撥1968(路況查詢專線)及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網 ，以瞭解最新施工路況。

