草屯最後歇業東亞戲院 留有售票口讓人緬懷

草屯鎮東亞戲院是鎮內最後一家歇業的戲院，經營人何淑蕙日前過世，東亞戲院再度被老草屯人提起，而其售票口一直留存著。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣僅剩南投、埔里有戲院，而人口最多的草屯鎮曾有7家戲院，讓老草屯人至今津津樂道，而最後歇業的東亞戲院至今留有售票口，讓草屯人可以朝聖緬懷，而戲院經營人、前南投縣議員何淑蕙日前過世，友人懷念這位政治前輩時，也重提草屯戲院的榮景。

何淑蕙曾經擔任南投縣議員，早年與擔任牙醫師的先生李嵩仁，在地方十分活躍，兩人開設的東亞戲院，更是老草屯人十分懷念的戲院，據透露，東亞戲院較晚開設但也最晚歇業，營業至1980年代，當時以放映香港邵氏和新藝城電影著名，而在2017年南投縣府力邀秀泰影城來草屯投資設影城時，草屯地方人士一度希望硬體設備都還在的東亞戲院，能夠重新營業，但最後因該地資產是家族共有，家族成員興趣缺缺而作罷。

廣告 廣告

東亞戲院位在和興街商圈內，戲院設在2樓，而位在1樓的售票口至今仍保存著，從售票口的看板看得到歇業前1天放映4場電影，當時票售分全票、軍警、學生、兒童等4種票售，過去1處南投故事館館長梁志忠曾多次帶走讀的遊客參觀該售票口，而去年罷免藍委行動期間，該處也曾作為罷免連署的地點，立委黃捷來助講時，還特別與售票口合影留念。

據老一輩草屯人表示，草屯先後有7家戲院，大觀、進發、草屯、大世界、東亞戲院是大家比較熟悉的大戲院，另外在中山街還有銀宮戲院、南埔里中正路有南埔戲院。而喜歡看電影的老草屯人則透露，新庄里芬草路曾已蓋好1家新庄戲院，但在開幕前叫停。

立委黃捷去年到草屯為罷免行動助講，也與東亞戲院售票口合照。(資料照，記者陳鳳麗攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

屏東也跟進！全國營養午餐政策一次看 僅新北、嘉義縣市未免費

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

中市8條捷運轉乘站最多是綠線 運量最高是藍線、最長是橘線

