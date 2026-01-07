草屯栗南瓜遭「捲葉病毒」重創 瓜田8成中鏢、產量剩2成

草屯栗南瓜受銀葉粉蝨危害感染南瓜捲葉病毒，產量剩往年2、3成。（草屯鎮農會提供／楊靜茹南投傳真）

草屯栗南瓜受銀葉粉蝨危害，瓜葉捲曲、枯黃，導致瓜苗死亡。（草屯鎮農會提供／楊靜茹南投傳真）

草屯鎮堪稱栗南瓜的故鄉，瓜農近期發現瓜葉捲曲、枯黃，不久田區逾7成南瓜受災，甚至全軍覆沒，栗南瓜產量剩往年2、3成，欲哭無淚，草屯鎮農會、草屯鎮公所獲報，近期請台中區農業改良場專家至田間勘災，確定栗南瓜受銀葉粉蝨危害感染南瓜捲葉病毒，提醒農友加強田間巡查即時防治。

草屯鎮栗南瓜栽種面積60多公頃，每年農曆春節前後採收，成為春節熱門伴手禮，不過近年受極端氣候影響，因風災或銀葉粉蝨等危害，減產約2、3成，不過今年栗南瓜受銀葉粉蝨危害特別嚴重，幾乎八成都栗南瓜田都因銀葉粉蝨危害感染南瓜捲葉病毒，收成剩2、3成。

草屯鎮農會、草屯鎮公所邀台中區農業改良場專家至栗南瓜田勘災。（草屯鎮農會提供／楊靜茹南投傳真）

草屯鎮中原里里長李義遠說，以往栗南瓜田只有零星感染南瓜捲葉病毒，例如田區10株南瓜苗，僅2株染病，今年卻只剩2株健康，根本「全瘋」了，懷疑10月、11月氣溫仍炎熱，導致銀葉粉蝨危害更嚴重，已經通報草屯鎮農會、草屯鎮公所，日前台中區農業改良場專家至田間勘災。

草屯栗南瓜受銀葉粉蝨危害，草屯鎮農會提醒農友加強田間巡查即時防治。（草屯鎮農會提供／楊靜茹南投傳真）

草屯鎮農會指出，栗南瓜近期受銀葉粉蝨危害，該害蟲吸食植株養分並傳播病毒，造成葉片黃化、捲曲，影響生長與產量，提醒農友加強田間巡查，於害蟲發生初期即採取防治措施，並落實清園、合理用藥及設置黃色黏蟲板等綜合管理作為。另因高溫與氣候因素交互影響，注意田間通風與水分管理，以維持植株健康。

草屯鎮農會表示，雖然今年栗南瓜整體產量略受影響，但在改良場專家輔導下，仍有優質栗南瓜穩定生產，農會舉行「全國栗子南瓜品質評鑑競賽」也將於1月30日如期登場，持續為農友把關栗南瓜品質、強化產地品牌。

