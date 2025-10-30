草屯民眾烏溪畔聞酸臭味 網友：霧峰廚餘湖飄來

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有草屯鎮民發文指在鳥嘴潭散步聞到酸臭味，不少網友認為是「霧峰廚餘湖飄過來的！」，也有網友擔心廚餘湖在烏溪流域，距阿罩霧水圳取水口近，也擔心取烏溪水的鳥嘴潭人工湖水質受影響，人工湖管理中心表示，人工湖取水口在草屯平林里，霧峰則在烏溪下游，人工湖水質不會受影響。

「最近在鳥嘴潭散步，靠近國道六號那邊，都有一股酸臭味撲面而來，有人知道是什麼原因嗎？」，有草屯鎮民在地方臉書社團「草屯人」貼文，詢問網友聞到酸臭味是什麼原因？貼文一出就有不少網友直指是烏溪對岸的霧峰象鼻坑廚餘湖，不過也有鎮民說臭味其實是在鳥嘴潭附近、草屯垃圾場堆積的垃圾飄來的。

廣告 廣告

另有擬參選台中市議員的鄒明諺也在Threads貼文指出，位於霧峰萬豐里的霧峰廚餘湖累計傾倒278公噸廚餘，旁邊為烏溪流域，下游3公里處為是阿罩霧圳取水口，而霧峰很多人用地下水。鄒的文章下方，有多位網友回應「其實離草屯鳥嘴潭超近！」。

針對民眾對鳥嘴潭人工湖水質是否受霧峰廚餘湖影響的擔憂，鳥嘴潭人工湖管理中心表示，從網友圈出來霧峰象鼻坑垃圾山、廚餘湖以及阿罩霧水圳取水口位置，比較靠近國道6號霧峰舊正交流道附近，屬於烏溪下游。至於鳥嘴潭人工湖取水口是在草屯平林里炎峰喬橋下游數百公尺，位處烏溪較上游處，距離霧峰垃圾山還有一大段距離。

另每日取水的水量、濁度都有監測，供應給自來水公司的民生用水，水公司每日檢測，民眾可不用擔心鳥嘴潭人工湖的水質。

鳥嘴潭人工湖截取烏溪水，供應彰化、草屯民生用水。(記者陳鳳麗攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

今年前3季「出境比入境」多805萬人次！ 觀光署長認了：國旅住宿太貴

下週估有雙颱！最新路徑系集圖曝 天氣粉專：颱風季延長賽

中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」

