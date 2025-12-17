草屯水里耶誕煙火秀 邀安心亞、黃妃開唱

南投縣草屯鎮長簡賜勝（前排右六）宣布「草屯耶誕點燈煙火嘉年華」24日平安夜起跑，27日、28日分別邀安心亞、草屯囝仔壓軸演出。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮公所攜手縣政府舉行「草屯耶誕點燈煙火嘉年華」宣傳記者會，薪傳舞蹈團精彩表演揭幕。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮公所、水里鄉公所分別舉辦耶誕活動，「草屯耶誕點燈煙火嘉年華」將於24日平安夜起跑，當天有耶誕樹點燈儀式並施放3分鐘煙火，27日、28日於酷比親子運動公園舉行星光演唱會，分別邀安心亞、在地嘻哈天團草屯囝仔壓軸演出，並施放10至15分鐘煙火；水里鄉公所20日起舉辦耶誕踩街巡遊、農特產市集，28日邀請玖壹壹、黃妃等歌手開唱，搭配長達550秒的高空煙火秀，陪民眾一路玩到新年。

草屯鎮長簡賜勝17日宣布，為了迎接耶誕佳節，24日平安夜晚間7時在草屯鎮演藝中心戶外廣場點亮耶誕樹，邀歌手羅美玲開唱，首場將施放3分鐘煙火秀，為27日、28日星光演唱會暖身；27日在酷比親子運動公園邀藝人安心亞壓軸演唱並施放10分鐘煙火秀，終場由在地嘻哈天團草屯囝仔演出，壓軸施放15分鐘煙火，打造草屯最熱鬧的冬季盛宴。

縣府觀光處長陳志賢補充，九九峰氦氣球樂園將於明年2月試營運，透過系列活動拉抬觀光，2025南投花卉嘉年華系列活動之草屯花海焢窯活動21日登場，緊接著還有草屯耶誕點燈煙火嘉年華，歡迎民眾到南投賞花、聽音樂、看煙火。

水里鄉長葉銘豐指出，首波登場的耶誕活動透過親子互動凝聚社區向心力，緊接著歲末演唱會邀請玖壹壹、男團 FEniX、黃妃等藝人壓軸演出，尾聲還將施放長達550秒的高空煙火秀，點亮水里夜空。

葉銘豐不忘推薦在地的梅子、黑紫玉葡萄、臍橙等農特產，規畫體驗活動，希望翻轉外界對水里只屬於夏天的印象，讓更多人認識冬季同樣精彩的水里。