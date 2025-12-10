草屯清風騎行穿梭街巷 公所攜手警察啟動反詐風潮鎮長：拒絕詐騙

草屯鎮長簡賜勝帶領騎乘腳踏車反詐宣導隊自鎮公所大門整隊出發。(圖：草屯鎮公所提供)

為提升民眾反詐騙意識，守護在地治安，草屯鎮公所政風室十日上午與草屯警分局共同辦理「清風騎行」反詐騙宣導專案，由南投縣政府政風處鍾副處長及草屯分局吳副分局長領軍，帶領公所同仁騎乘腳踏車，以行動走入街區、深入市井巷弄，呼籲民眾提高警覺、拒絕詐騙。

鎮長簡賜勝帶領宣導隊伍於上午十時自鎮公所大門整隊出發，由二輛警用機車前導開道，單車隊伍緊接其後，象徵公部門跨機關合作、聯合守護民眾財產安全的決心。隊伍沿草鞋墩一街、中山南街、中山街轉進和平街，再經太平路直行至中正路、和興街及碧山路，沿途使用擴音器宣導最新詐騙手法，提醒民眾務必提高警覺，遇到可疑訊息應「停看聽」並撥打 165 反詐騙專線查證，以免受騙。隊伍最終抵達本鎮公有市場廣場，透過現場宣講、舉牌宣導及與民眾合影分享，將反詐資訊深入社區每一個角落，營造全民識詐氛圍。

草屯警分局提醒「假投資、假檢警、假交友」等詐騙手法，並分享「反詐五不」、「一聽二掛三查證」等實用口訣，希望民眾面對陌生連結、可疑訊息或高報酬誘因時能保持警覺，避免落入詐團陷阱。許多店家與路過民眾停下腳步聆聽，更有民眾主動索取文宣，場面溫馨而具教育意義。

鎮長簡賜勝表示，詐騙案件層出不窮，其背後不僅是財產損失，更嚴重侵蝕社會信任，並強調「反詐騙不只是一場教育，更是一種品格的建立」，公所重視品格教育的推動，尤其在地的孩子往往是家庭與社區的核心力量，他們從小學會誠信、正直，未來長大後才能成為端正、守法的國家棟樑，而不是走向詐騙或犯罪的歧途。他也呼籲家庭、學校及社區共同攜手，讓孩子從日常生活中理解誠信的重要，建立正確價值觀。

政風處則提醒，詐騙集團常利用民眾的信任與求好心態，手法不斷翻新；唯有提升社會整體的警覺心、彼此提醒支持，才能形成「全民反詐」的堅實防護網。

本次「清風騎行」希望以溫暖親民的方式，讓反詐觀念自然融入民眾日常生活，並獲得民眾熱烈迴響，許多民眾在市場廣場與宣導隊伍一起高喊反詐口號，如「全民識詐、反詐騙」、「清風騎行、反詐騙」等並透過社群分享與新聞曝光擴大效益。公所政風室表示，未來將持續推動多元、貼近民眾的反詐騙宣導方式，讓識詐、防詐意識成為全民習慣，共同打造更安全的生活環境。