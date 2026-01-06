草屯環保先驅 守護大地35年

85歲慈濟志工簡棋煌，是南投草屯投入環保的先驅，他堅持做環保至今超過35年。由於他的長期投入與帶動，從無到有，建立起社區裡穩定的志工團隊與環保站點，也啟發草屯、南埔、社口等地的許多志工，投入環保行列。時至今天，他仍然親身投入環保工作，永不退休。

85歲志工簡棋煌，推著滿載紙類的推車，到集中區傾倒。環保這條路，他已經走了35年。簡棋煌是草屯環保第一顆種子，當年還沒有環保站，他受上人演講感召，帶領大家，從公所廣場， 一直做到量販店停車場。

廣告 廣告

慈濟志工 簡棋煌：「第一個月在做 大概一二十人而已，帶動出來的環保志工 越來越多。」

開始做環保時，簡棋煌還是稅務公職人員，他把回收分類，落實在生活中。

慈濟志工 簡棋煌：「上下班騎腳踏車，路上看到(回收物)就順手撿回來。」

退休後，他更加全心投入環保工作。

慈濟志工 簡棋煌：「體力比較不會失掉，回收好像是越來越多，人的習慣就是用了就丟。」

慈濟志工 梁己柳：「他真的精神可嘉 很客氣，模範 典範。」

草屯各處環保站能夠陸續成立、順利運作，簡棋煌功不可沒，但他仍有期待。

慈濟志工 簡棋煌：「環保有時候，年輕的比較不會參與，比較髒啦，上人就在鼓勵年輕人，能夠多出來參與。」

見證三分之一世紀的環保路，簡棋煌期盼更多年輕世代接棒，讓守護大地的善念，延續下去。

更多 大愛新聞 報導：

0107歷史今天 上人獲頒名譽文學博士

17縣市低溫特報 局部低溫10℃以下

