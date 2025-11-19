草屯療養院懷舊金曲陪伴住民找回笑容 鳳梨樂活樂團暖心開唱

鳳梨樂活樂團暖心開唱，樂活旋律溫暖每個角落。(圖：院方提供)

▲鳳梨樂活樂團暖心開唱，樂活旋律溫暖每個角落。(圖：院方提供)

為推動社區融合並帶給住民更多關懷，衛福部草屯療養院附設精神護理之家(十九)日辦理「懷舊金曲之夜」公益活動，邀請南投在地的「鳳梨樂活樂團」帶來一連串經典老歌。熟悉的旋律一響起，住民們紛紛隨音樂輕輕搖擺、跟著哼唱，現場氣氛輕鬆又溫暖，彷彿一起走進青春回憶。

草屯療養院附設精神護理之家護理長黃舒萱表示，鳳梨樂活樂團由團長許美鳳於2013年創立十二年間，團隊已進行四百七十三場公益義演，成員皆是熱愛音樂、熱心公益的夥伴，一直秉持「把歡樂與正能量帶給大家」的使命，足跡遍佈全台。活動中薩克斯風、唱歌舞蹈、二胡、笛子與帶動唱等多元表演形式，讓長期居住於護理之家的住民在音樂與互動中打開心門、敞開笑容，重拾對生活的活力與期待。活動結束後，多位住民仍意猶未盡，有人開心地表示：「好久沒有這麼熱鬧了，聽到熟悉的歌就想起年輕時的回憶！」現場互動熱絡，住民與樂團團員也一同合唱，形成溫馨的畫面。

草屯療養院院長丁碩彥表示，精神照護不僅是治療與藥物，更重要的是協助病人重新與社會建立連結，而社區的支持與陪伴正是促進康復的重要力量。這次的音樂演出拉近住民與社區的距離，也呼應了精神復健的核心理念。草屯療養院附設護理之家長期推動「樂活照護」，結合社區資源與多元活動，打造開放、互動、融合的生活環境；未來也將持續邀請更多在地團體共同參與，建構更友善、更有溫度的社區照護網絡，讓精神病人不僅被照顧，更被看見、理解與接納。