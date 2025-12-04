草屯療養院推「正念工作坊」 助民眾提升情緒韌性找回心的平靜

「正念」（mindfulness）是一項被證實能有效預防憂鬱與焦慮復發的心理療法，近年已廣泛應用於心理健康、職場管理與教育等多元領域。為回應現代人面臨的高壓生活、焦慮累積、睡眠品質下降與情緒失衡等問題，衛生福利部草屯療養院將以科學實證為基礎，透過正念練習提升自我覺察，並逐步建立更穩定且具韌性的身心狀態。

草屯療養院「正念工作坊」帶領人許嘉宏臨床心理師表示，「正念」是一種將注意力有意識地帶回當下，並以不批判的態度觀照自身狀態的方法。正念近年在工作與生活的壓力調節中深受企業界青睞，也已廣泛應用於憂鬱、焦慮性疾患、物質濫用與飲食障礙等多種身心疾病。透過團體形式進行，結合四週連續課程與日常練習，協助成員培養面對壓力的「抗壓力」、面對負面情緒與思考的「覺察力」，以及能為自己做出最有益選擇的「自我照顧力」，進而提升預防憂鬱復發的能力。

許嘉宏臨床心理師也分享成員回饋，如「原本每天晚上都睡不好、腦袋停不下來，但練習正念後，第一次覺得自己能按下暫停鍵」，以及慢性焦慮症患者透過正念學會覺察緊張前的身體訊號，不再被焦慮情緒牽著走，顯示正念在情緒調節方面具有實際效益。

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，正念是一項簡單卻深具力量的練習，只要願意給自己一點時間，人人都能在繁忙生活中重新找回穩定與平靜。丁碩彥院長強調，草屯療養院將持續致力於推廣正念與各項心理健康促進服務，陪伴民眾在面對壓力與情緒時不再孤單，而是擁有一套可以支持自己的方法，在日常生活中培養更多力量、韌性與自在，讓身心朝向更健康的方向前進。