草屯療養院新春揮毫 傳遞滿滿祝福

▲草屯療養院新春揮毫活動民眾排隊索取迎好年。(圖：院方提供)

農曆新年即將到來，衛生福利部草屯療養院為迎接春節喜慶氣氛，三十日上午舉辦「駿馬奔騰開新運，福星高照迎新年」新春揮毫活動，與民眾一同感受濃厚年味。活動特別邀請書法名家洪澄清、李錦瑞及黃丞利三位老師現場揮毫，書寫寓意吉祥的馬年春聯；同時邀請美學創作老師林驗城與張秀枝，現場製作墨香手繪、造型別緻的創意紅包袋。此外，財團法人錦春堂文化基金會也帶來門神拓印體驗，讓民眾親身感受傳統年俗的魅力，所有作品皆開放民眾免費索取，傳遞滿滿的新年祝福。

活動現場邀集多位縣內知名書法家即席揮毫，民眾不僅能近距離欣賞大師們筆走龍蛇、氣勢磅礡的書法風采，還能依照個人喜好「量身訂製」專屬春聯，為新年增添喜氣。今年特別加入手繪創意紅包袋元素，獨特又富巧思，深受民眾喜愛，現場洋溢著歡樂熱鬧的年節氛圍。許多民眾表示，親手接過老師書寫的春聯，格外有過年的感覺，每幅作品字裡行間都蘊含不同祝福，能依照心意挑選最合適的一幅，為家中增色不少。

書法家更在春聯上巧妙融入水墨線條，兼具藝術性與收藏價值，往往一完成便被民眾索取一空。草屯療養院院長丁碩彥也與書法家及錦春堂文化基金會一同揮毫，寫下「福安馬到」四字，向民眾獻上新年祝賀。活動吸引大批民眾排隊參與，甚至一早8點左右就有人到場等候，只為搶得一副春聯，為家中與院內門診大廳增添濃濃年味。

草屯療養院丁碩彥院長表示，感謝書法名家蒞臨草屯療養院，親筆書寫充滿祝福的春聯與鄉親分享。此項活動已成為院方每年春節前的重要傳統，不僅希望延續年節文化，也藉此推廣書法藝術與漢字之美。透過書法家為民眾量身書寫祈願文字，讓春聯更具溫度與人情味，在渾厚有力的筆觸中，寄託更深遠的祝福。期盼藉由藝術的力量，將年節喜氣傳遞給醫護同仁、病友與民眾，共同懷抱希望，迎向嶄新的一年。