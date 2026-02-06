草屯療養院望年會熱鬧登場 百份大獎抽不停

丁碩彥院長感謝所有同仁在醫療服務與病患照護上的付出。(圖：草屯療養院提供)

▲丁碩彥院長感謝所有同仁在醫療服務與病患照護上的付出。(圖：草屯療養院提供)

為感謝全體同仁一年來在醫療照護、行政支援與病患服務上的辛勞付出，衛福部草屯療養院盛大舉辦望年會活動，安排精彩舞蹈表演、樂團演出及抽獎等多項節目，吸引近百名醫護與行政同仁熱情參與。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會賴慧貞副執行長亦親臨現場，代表上級機關向草屯療養院全體同仁表達深切祝福與誠摯謝意。

活動一開始，丁碩彥院長在致詞中向全體同仁表達謝意，肯定大家在過去一年面對繁重工作仍保持專業與耐心，為病患提供優質醫療服務。丁碩彥院長表示，醫院的每一項成就都離不開每位同仁的努力與團隊合作，未來也將持續提升醫療品質與職場福利，打造更具向心力的工作環境。

廣告 廣告

在表演環節中，由啄木鳥志工隊帶來精彩演出，開場以熱鬧的遊龍戲鳳揭開序幕，以優雅的步伐與精準的節奏搭配歌唱戲劇串連，笑聲與掌聲不斷。望年會召人代理秘書古貞庭表示，今年獎項豐富，獎品多達二百五十八份，讓現場同仁期待度爆表。

抽獎進行期間，現場同仁紛紛使出「小撇步」祈求好運，有人誠心合十、有人大喊口號，甚至有同仁幽默地播放尾牙中大獎之歌《花木蘭》相關歌曲，作為「老祖宗祈福」的應援曲，期盼能替自己加持抽中大獎。此舉不僅引發全場大笑，也讓抽獎氣氛更加熱鬧。中獎同仁表示，尾牙不僅是年度聚會，也是同事間互相打氣與感謝的時刻，「看到大家這麼投入、這麼開心，真的覺得很溫暖；就算沒抽到大獎，也很珍惜這份團聚的氛圍。」

草屯療養院長丁碩彥表示，望年會不僅是對同仁一整年辛勞的感謝，也是讓團隊彼此加深情感、重新充電的機會；他感謝所有同仁在醫療服務與病患照護上的付出，並特別提醒大家在繁忙工作之餘，也要重視心理健康與情緒調適，適時休息、互相支持，讓身心都能保持穩定與韌性，希望同仁能在新的一年中保持健康與熱忱，攜手為民眾提供更溫暖、專業的醫療照護，共同迎向更美好的明天。