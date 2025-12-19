草屯療養院附設北勢里日照中心 冬至暖心團圓

草屯療養院附設北勢里日照中心提前過冬至，長輩合作搓湯圓再緩慢放進鍋裡煮。（記者張瑞惠翻攝）

記者張瑞惠／草屯報導

冬至將至，家家戶戶依循傳統團聚吃湯圓、祭拜神明與祖先，是冬季重要的節日之一，草屯療養院附設南投縣公立社區長照機構於19日舉辦「暖冬煮湯圓」活動，在冷冷的冬至前夕，一同動手搓湯圓，在歡笑中傳遞滿滿的幸福與人情味，展現對傳統文化的重視與對長者的溫暖關懷。

活動由營養師設計「健康彩虹湯圓」，以紅麴、南瓜、抹茶、番薯等天然食材製作七彩湯圓，兼顧美味與營養，富含鈣質、維生素B群與膳食纖維、熱量較低，並縮小尺寸，讓長者更容易吞嚥。

廣告 廣告

衛福部草屯療養院營養師羅孟欣表示，不同顏色的湯圓象徵身體所需的多元營養，對健康有益，日照中心的阿公阿媽們用滿滿的愛，細火慢熬甜湯，全體日照大家庭一同享用，象徵好運旺旺來，也祈願北勢里日照中心事事圓滿，為即將到來的新年討個好彩頭。

衛福部草屯療養院附設南投縣公立社區長照機構黃冠綸醫師表示，一粒粒小小的湯圓都是這群日照長者作品，一顆顆渾圓的湯圓撈起時熱氣騰騰、香味撲鼻，長者們吃得很開心，歡度冬至象徵圓圓滿滿，更謝謝社會大眾支持與關懷，讓日照長者們能平安歡樂。

衛福部草屯療養院院長丁碩彥表示，冬至將屆，特別安排搓湯圓烹煮與復古懷舊歡唱等活動，喚起長者年輕時的生活記憶，讓他們在熟悉的節慶氛圍中感受溫暖與陪伴。透過一同搓湯圓、分享古早味手工湯圓，象徵為長輩添歲祈福，也促進互動交流與身心健康，營造友善溫馨的照顧環境。