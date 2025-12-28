草屯耶誕煙火最終場！草屯囝仔15分鐘炫彩秀 交管資訊一次看

安心亞於27日的「2025草屯耶誕煙火嘉年華」擔綱壓軸。（草屯鎮公所提供／劉慧茹南投傳真）

為期2日的「草屯耶誕煙火嘉年華」今（28日）迎來系列活動最終場，由嘻哈天團「草屯囝仔」擔任壓軸演出，與歌迷倒數迎接長達15分鐘的煙火秀。

「2025草屯耶誕煙火嘉年華」27、28日連續兩天於酷比親子運動公園登場，在跨年前最後一個周末假日與民眾提前迎接新年。首日晚會包括男團FEniX、CN吳承恩、ZORN鍾卓融接力演出，安心亞擔綱壓軸，招牌歌曲〈呼呼〉引來眾人歡呼尖叫，隨後施放10分鐘璀璨煙火秀。

「2025草屯耶誕煙火嘉年華」28日壓軸倒數將施放15分鐘煙火。（草屯鎮公所提供／劉慧茹南投傳真）

草屯鎮長簡賜勝特別感謝縣長許淑華對草屯鎮觀光旅遊及民生發展的大力支持，活動以跨年晚會等級規模舉辦，是草屯鎮難得盛事。第二日除了「AKB48 Team TP」、阿蘭 AC、聖恩演出外，也特地邀請草屯之光「草屯囝仔」回到故鄉，一連演唱〈少年家〉、〈放蕩不羈〉、〈愛我你會死〉等5首歌曲，回饋家鄉歌迷。

廣告 廣告

活動結合嘉年華與文創美食市集，藝文團體自下午3時起陸續演出，為晚會暖身。草屯鎮公所呼籲，活動期間人潮、車流眾多，周邊道路將實施交通管制及疏導措施，請參加民眾提早前往會場。

更多中時新聞網報導

非洲盃足賽》席丹現身 見證兒子守門演出零封

葉丙成洩性平被害人個資 挨罰5萬元

蜜雪全職媽媽圓夢返歌壇