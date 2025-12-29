草屯聖誕嘉年華落幕 明年擴大舉辦

南投縣政府與草屯鎮公所聯手打造的「2025草屯聖誕煙火嘉年華」，二十八日晚間在酷比親子公園迎來系列活動最高潮。作為「2025南投花卉嘉年華」的重要亮點，活動最終日吸引了成千上萬遊客與在地鄉親湧入。南投縣長許淑華與草屯鎮長簡賜勝親臨現場與民同樂，在嘻哈天團「草屯囝仔」的壓軸歌聲與長達十五分鐘的璀璨煙火秀中，帶領全場民眾提前熱情迎接2026年的到來。

當晚的活動卡司陣容堅強，展現了草屯不輸六都跨年的藝文實力。晚會由在地舞蹈團體「A+」與前知名女團成員「聖恩」的勁歌熱舞揭開序幕；緊接著，創作實力派歌手「阿蘭AC」帶來多首自創曲及應景聖誕歌曲，為現場增添浪漫氛圍。

超人氣日系女團「AKB48 Team TP」更是首度造訪草屯，由張羽翎、黃奕霖、孟庭筠、陳穎臻、陳昭霓、陳以凌等六位成員帶來甜美演出，瞬間融化台下粉絲的心。

晚會壓軸則由出身在地的嘻哈天團「草屯囝仔」擔綱，他們一連演唱「少年家」、「放蕩不羈」、「愛我你會死」等五首膾炙人口的金曲，全場大合唱將氣氛推至最高點，展現了在地天團的超高人氣與舞台魅力。

南投縣長許淑華表示，國道六號通車雖改變了草屯的交通區位，但縣府積極透過產業升級帶動全鎮發展，除了打造草屯手工藝產業園區，眾所矚目的「九九峰氦氣球樂園」也即將在明年初開始試營運，還有草屯轉運站、國民運動館，明年都會啟動，一定能為草屯注入新的觀光活水，特別支持與期待明年這項活動擴大舉辦。

許縣長並感謝交通部觀光署對本次活動的經費支持，成功帶動南投冬季旅遊熱潮。

草屯鎮長簡賜勝也指出，這是草屯鎮公所首度主辦聖誕節大型系列活動，從平安夜的溫馨點燈到週末兩日的盛大嘉年華，看到眾多教會、學校及鄉親的熱情參與，證明了草屯擁有舉辦大型活動的實力。他強調，這場連續兩日、眾星雲集的盛會，不僅讓鎮充滿年輕活力，更打造出不亞於直轄市等級的精彩晚會，是草屯人的驕傲，更感謝許縣長帶領的縣府團隊全力相挺。

縣府觀光處指出，隨著草屯煙火嘉年華的圓滿落幕，「2025南投花卉嘉年華」精彩不間斷。下週跨年夜十二月三十一日，將舉辦「清境高山跨年晚會」，邀請全國民眾上山體驗全台最高的跨年派對。此外，隨著一月份梅花與櫻花季即將到來，縣府熱情邀請遊客規劃一場深度的南投賞花之旅，感受山城冬季的浪漫風情。