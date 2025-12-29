▲草屯聖誕煙火嘉年華熱力落幕，南投縣長許淑華也親臨現場給予支持。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】「2025草屯聖誕煙火嘉年華」首日於27日在熱鬧的聖誕主題美食市集、多組藝人接力演出與璀璨煙火施放中精彩展開，吸引大量民眾湧入共度佳節。28日第二日、也是系列活動最終場，現場氣氛再攀高峰，成為草屯鎮年度最受矚目的大型活動之一。

▲將滿滿活力與青春氣息獻給南投鄉親。

最終場晚會由草屯之光、嘻哈天團「草屯囝仔」壓軸登場，在草屯鎮長簡賜勝力邀下回到家鄉開唱，一連帶來五首經典作品，包含〈少年家〉、〈放蕩不羈〉、〈愛我你會死〉等膾炙人口的歌曲，全場歌迷齊聲合唱，High翻現場，展現草屯囝仔居高不下的超人氣。演出尾聲，草屯囝仔更與現場觀眾一同倒數，迎接長達15分鐘、震撼視覺的壓軸煙火秀，為活動劃下完美句點。

▲草屯聖誕煙火嘉年華熱力落幕，草屯囝仔返鄉開唱掀最高潮。

同樣吸引目光的還有首度來到草屯演出的高人氣女團「AKB48 Team TP」，由張羽翎、黃奕霖、孟庭筠、陳穎臻、陳昭霓、陳以凌六位成員登台，以甜美可愛的舞台魅力，將滿滿活力與青春氣息獻給南投鄉親。近年持續推出多首創作歌曲的實力派偶像歌手「阿蘭AC」，除了演唱個人創作作品外，也特別帶來多首應景的聖誕歌曲與抒情作品，浪漫旋律讓整場晚會充滿溫馨氛圍。

▲連續兩天眾星雲集的演唱會，不僅為草屯注入年輕活力，也讓外界看見草屯具備舉辦大型活動的能量，活動規模與品質不亞於六都跨年晚會。

擔任開場嘉賓的則是活躍於校園演唱會、曾為知名女團成員的「聖恩」，在榮獲多項街舞比賽獎項、來自草屯在地的優秀舞蹈團體「A+」精彩演出後華麗登場，展現草屯深厚的藝文與舞蹈能量，也為晚會揭開熱鬧序幕。

草屯鎮長簡賜勝表示，「2025草屯聖誕煙火嘉年華」三場系列活動於今日圓滿落幕，心中除了意猶未盡，更充滿感動與驕傲。此次活動為草屯鎮公所首度主辦聖誕節大型系列活動，能以音樂、表演與煙火陪伴鎮民歡度佳節、提前迎接2026年，是非常珍貴的回憶。他也特別感謝南投縣長許淑華及縣府團隊的大力支持與經費補助，從平安夜（24日）的溫馨點燈晚會，到27、28日兩天盛大的嘉年華主題日，集結眾多在地教會、學校與團體共同參與，讓更多人看見草屯豐富的藝文實力。

簡賜勝指出，連續兩天眾星雲集的演唱會，不僅為草屯注入年輕活力，也讓外界看見草屯具備舉辦大型活動的能量，活動規模與品質不亞於六都跨年晚會，成功吸引大批草屯居民及來自全國各地的遊客共襄盛舉。

南投縣長許淑華也親臨現場給予支持，她表示縣府持續看好草屯的發展潛力，明年將有多項重要建設於草屯陸續動工，期盼透過完善的公共建設與地方活動相互加乘，帶動地方整體發展，讓草屯持續進步、更加宜居且具吸引力。她也誠摯邀請全國民眾未來多多走進草屯、認識草屯、愛上草屯。