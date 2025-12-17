「草屯聖誕煙火嘉年華」 3晚焰火秀迎賓

記者張益銘／南投報導

迎接年末旅遊旺季，南投縣政府與草屯鎮公所首度攜手合作，推出歷年規模最大的「草屯聖誕煙火嘉年華」，將於24、27及28日登場，不僅有連續3晚璀璨焰火秀，更邀請安心亞、在地天團草屯囝仔等豪華卡司接力演出，打造草屯最熱鬧的冬季盛宴。

南投縣政府與草屯鎮公所昨日舉行活動記者會，由薪傳舞蹈團小朋友精采表演揭開序幕，草屯鎮長簡賜勝與代表縣長許淑華出席的縣府觀光處長陳志賢等佳賓，宣布活動3大亮點，包括點燈儀式、群星演唱會以及連續3晚的焰火秀。

活動於24日晚間7時在草屯鎮演藝中心戶外廣場登場，由「聖誕點燈晚會」揭開序幕，邀請基督徒歌手羅美玲溫暖獻唱，並點亮主題耶誕樹燈，以及首場焰火秀。27、28日從下午3時起，在草屯酷比親子運動公園，由安心亞、FEniX、CN 吳承恩、ZORN、AKB48 Team TP、阿蘭AC、聖恩等超人氣歌手輪番上陣，並由在地嘻哈團體「草屯囝仔」壓軸，結合音樂、市集與文化，展現草屯的生命力。

陳志賢表示，除了耶誕活動外，縣府目前正積極推動九九峰氦氣球樂園的建設與啟用事宜，串聯九九峰氦氣球與南投花卉嘉年華，透過一系列活動拉抬草屯觀光。而「2025南投花卉嘉年華」系列活動，21日將舉辦草屯花海焢窯活動，接下來要迎接梅花與櫻花季到來，歡迎民眾到南投賞花、泡湯、看焰火。

歷年規模最大的「草屯聖誕煙火嘉年華」，將於24、27及28日登場，連續3晚璀璨焰火秀。（記者張益銘攝）