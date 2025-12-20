草屯聖誕點燈 僑光國小溫馨登場

草屯聖誕點燈，璀璨煙火秀。(圖：南投縣府提供)

由彰明電子主辦的「樂在草屯、愛在彰明」音樂聖誕晚會，十九日晚在草屯鎮僑光國小舉辦活動，縣長許淑華參加音樂會，和鄉親一起看煙火、迎接聖誕佳節。

彰明電子音樂聖誕晚會已經八年。許縣長表示，歲末年終是感恩的時節，感謝彰明電子聖誕點燈，這項活動已成為草屯冬季最令人期待的傳統，也帶給鄉親滿滿幸福感。

今年音樂聖誕晚會以「貓咪的世界」為點燈主題，搭配浪漫「花海步道」，將僑光國小周邊妝點得如夢似幻。璀璨「風火輪」煙火升空，更是驚艷全場，成為吸睛的聖誕活動。

音樂會星光閃耀，主辦單位邀請金曲歌后許景淳領軍，王海玲、李明德、王瑞瑜等多位實力派歌手接力獻唱經典金曲。此外，清韻合唱團、A+熱舞團帶來精彩演出，現場並規劃多樣特色餐車，讓視覺、聽覺與味覺完美融合，營造溫馨歡聚的聖誕氛圍。

許縣長讚揚彰明電子深耕南投，不僅經營有成，更熱心公益，從彰明盃籃球賽、公益演唱會，到聖誕音樂晚會，彰明電子號召企業共同贊助教育公益活動，豐富地方文化生活。

許縣長表示，彰明電子每年募集資源回饋南投學童，她代表縣府表達感謝之意外，草屯聖誕煙火嘉年華將於十二月二十四日、二十七日及二十八日登場，不僅有璀璨煙火秀，更邀請安心亞、在地天團草屯囝仔等豪華卡司接力演出，打造草屯最熱鬧的冬季盛宴，歡迎大家參加。