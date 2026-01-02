草屯警查獲毒品強盜 送辦

草屯警分局豐城派出所接獲民眾報案，稱於草屯鎮坪頂里與中寮鄉龍岩村交界附近一處農舍發生竊盜案，豐城派出所員警迅速通報爽文派出所並趕往現場，警方到場確認後將其逮捕，並於附帶搜索查獲海洛因、安非他命等毒品及吸食器，全案依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。

警方到場時發現竊嫌已遭當地農民制伏在地，經詢得知竊嫌係闖入農舍欲竊取財物，最後只偷到一把地主存放的空氣長槍並遭發現，過程中與地主等人發生拉扯，據悉，該名黃姓嫌犯當天騎乘機車前往草屯鎮坪頂里與中寮鄉龍岩村交界附近，鎖定地處偏僻、人煙稀少的農舍行竊，經過一陣翻找後僅發現一把地主存放的空氣長槍，正要離開時後遭人發現。

嫌犯為了脫逃與地主發生拉扯，警方接獲報案後迅速趕到，黃嫌放棄抵抗並坦承犯行，經員警實施附帶搜索，於現場及黃嫌隨身物品及機車車廂內查獲海洛因、安非他命、吸食器、菜刀、瑞士刀及竊取之空氣槍，草屯警分局依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌帶返偵訊及移送南投地方檢察署偵辦，空氣槍則查扣送刑事局鑑定。

草屯警分局分局長劉千祥表示，嫌犯利用山區地處偏僻、人煙稀少的特性，尋找農舍行竊，此次因遭當地農民發現阻止犯行，並成功將其繩之以法，但仍呼籲民眾如遭遇可疑人士或現行犯，應立即報警處理，切莫與歹徒發生衝突，由警方進行逮捕及處置，以避免發生危險。